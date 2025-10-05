Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Skausminga tiesa apie karališkas vestuves: ką Diana išgirdo iš Charles likus vos dienai iki santuokos

2025-10-05 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 16:25

Naktį prieš pasakiškas vestuves princas Čarlzas (dabar karalius Karolis III) princesei Dianai sudavė skaudų emocinį smūgį – apie tai atvirai pasakojama 2020 m. ITV dokumentiniame filme „The Diana Interview: Revenge of a Princess", rašo „People".

Pasaulis mini 25-ąsias princesės Dianos mirties metines
10

Naktį prieš pasakiškas vestuves princas Čarlzas (dabar karalius Karolis III) princesei Dianai sudavė skaudų emocinį smūgį – apie tai atvirai pasakojama 2020 m. ITV dokumentiniame filme „The Diana Interview: Revenge of a Princess“, rašo „People“.

Princesė Diana
FOTOGALERIJA. Princesė Diana

„Tai buvo pražūtinga jai“

Astrologė Penny Thornton, su kuria konsultuodavosi princesė Diana, filme atskleidė, kad būtent iš jos princesė išliejo šią paslaptį.„Vienas iš labiausiai sukrečiančių dalykų, kuriuos Diana man papasakojo, buvo tai, kad naktį prieš vestuves Čarlzas jai pasakė, jog jos nemyli“, – teigė Thornton.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, Čarlzas nenorėjo tuoktis apsimesdamas. Jis norėjo būti nuoširdus, tačiau Dianai tai buvo pražūtinga. Ji tuo metu nebenorėjo tuoktis ir svarstė apskritai neatvykti į savo vestuves“, – pridūrė astrologė.

„Santuokoje buvome trise“

Kaip rašoma people.com, 1995 m. garsiajame interviu BBC žurnalistui Martinui Bashirui princesė Diana atskleidė, kad tiek ji, tiek Čarlzas buvo neištikimi. Čarlzas tuo metu atnaujino santykius su buvusia mergina (ir dabartine žmona) Camilla Parker-Bowles, o tai prisidėjo prie jų skyrybų 1992 m.

Kai Bashiras paklausė, ar Camilla turėjo įtakos santuokos žlugimui, Diana atsakė savo dabar jau legendine fraze:

„Na, mes buvome šioje santuokoje trise, todėl ji buvo šiek tiek perpildyta.“

Ši stulbinamai atvira citata tuomet nuskambėjo visame pasaulyje.

Princesė taip pat pripažino savo santykius su buvusiu britų kavalerijos karininku Jamesu Hewittu.

„Taip, aš jį dievinau, buvau jį įsimylėjusi“, – sakė Diana.

Kaltinimai BBC: suklastoti dokumentai ir apgaulė

ITV dokumentiniame filme teigiama, kad žurnalistas Martinas Bashiras suklastojo banko išrašus, siekdamas priversti Dianą duoti interviu.

2020 m. lapkritį princesės brolis Earlas Čarlzas Spenseris viešai apkaltino BBC, kad ši organizacija jam atsiuntė tik „fragmentišką atsiprašymą“ už dokumentų klastojimą.

„BBC iki šiol neatsiprašė už tai, kas čia iš tiesų svarbu – už netikrų banko išrašų falsifikavimą, kurie leido manyti, kad artimiausi Dianos patikėtiniai ją šnipinėjo“, – sakė Spenseris People žurnalui.

Jo teigimu, būtent šie melagingi įrodymai paskatino jį supažindinti seserį su Bashiru, o šis susitikimas 1995 m. rugsėjo 19 d. ir nulėmė istoriniam tapusį interviu.

BBC savo ruožtu kartojo, kad atsiprašė ir pažadėjo „sąžiningai bei nešališkai“ ištirti naują informaciją. „Deja, tuo metu Martinas Bashiras sunkiai sirgo, todėl tyrimą planuota atlikti vėliau“, – teigta kanalo pranešime.

Interviu pasekmės

Artima Dianos draugė Rosa Monckton, kuri pasirinko princesę savo dukters krikštamote, 2020 m. Daily Mail sakė, kad garsusis interviu galėjo prisidėti prie ankstyvos Dianos mirties.

„Tas interviu, kuris buvo gautas nesąžiningai, tikriausiai pakeitė istorijos eigą. Jis paskatino Dianą ir Čarlzą pradėti skyrybų procesą, dėl kurio sprendimai buvo priimti skubotai, neapgalvojus ilgalaikių pasekmių“, – rašė Monckton.

Pasak jos, būtent dėl to Diana neteko savo karališkojo titulo – o jei būtų jį išlaikiusi, „būtų likusi karališkosios šeimos globoje“ ir galbūt nebūtų atsidūrusi automobilyje Paryžiuje, kurį vairavo apsvaigęs vairuotojas.

„BBC, mūsų nacionalinis transliuotojas, elgėsi taip klastingai, kaip bet kuris paparacų būrys“, – sakė ji.

BBC pripažino apgaulę

Po viešų kaltinimų BBC 2020 m. paskelbė nepriklausomą tyrimą, kurio išvados buvo paviešintos 2021 m. gegužę. Tyrimui vadovavęs teisėjas lordas Dysonas nustatė, kad Bashiras veikė „apgaulingai“ ir suklastojo dokumentus, kad gautų interviu.

Ataskaitoje priduriama, kad 1996 m. BBC vidaus tyrimas buvo „apgailėtinai neveiksmingas“. Po to ir Bashiras, ir BBC oficialiai atsiprašė, o kanalas laiškais kreipėsi į princą Williamą, princą Harį bei jų buvusią auklę Tiggy Legge-Bourke, pranešė Daily Mail.

