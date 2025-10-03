Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Liuksemburgo didysis kunigaikštis Henri atsisakė sosto

2025-10-03 11:59 / šaltinis: BNS
2025-10-03 11:59

Liuksemburgo didysis kunigaikštis Henri penktadienį atsisakė sosto, kurį perims jo sūnus Guillaume'as.

Liuksemburgo didysis kunigaikštis Henri su sūnumi Guillaume (nuotr. SCANPIX)

Liuksemburgo didysis kunigaikštis Henri penktadienį atsisakė sosto, kurį perims jo sūnus Guillaume'as.

1

70 metų Henri ketvirtį amžiaus tarnavo mažytėje kunigaikštystėje Europos širdyje, atlikdamas daugiausia simbolinį vaidmenį. 43 metų Guillaume'as bus karūnuotas vėliau penktadienį vyksiančioje ceremonijoje ir pasveikins visuomenę Didžiojo kunigaikščio rūmų balkone, šalia jo bus karališkoji šeima.

Atsisakė sosto

Henri atsisakė sosto per ceremoniją Didžiojo kunigaikščio rūmuose. 43 metų Guillaume'as netrukus bus karūnuotas ir prisieks Liuksemburgo konstitucijai 60 išrinktų Deputatų rūmų, kunigaikštystės parlamento, narių akivaizdoje.

Naujasis didysis kunigaikštis pasveikins visuomenę iš balkono, iš kurio atsiveria vaizdas į centrinę aikštę, kartu su savo šeima, įskaitant žmoną, Belgijoje gimusią grafienę Stephanie de Lannoy ir sūnus, penkerių metų princą Charles'ą ir dvejų metų princą Francois.

Vėliau penktadienį naujasis didysis kunigaikštis surengs vakarinį iškilmingą priėmimą svečiams, įskaitant Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Vokietijos prezidentą Franką-Walterį Steinmeierį.

Perėmęs valdžią, Guillaume'as apkeliaus savo nedidelę šalį, o iškilmės baigsis sekmadienio mišiomis su arkivyskupu Jeanu-Claude'u Hollerichu Liuksemburgo Dievo Motinos katedroje.

