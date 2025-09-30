Kate Middleton susirado draugę: ją vadina karališkos šeimos „slaptu ginklu“

Edinburgo hercogienė jau seniai laikoma patikimiausia karališkosios šeimos atstove, skelbė mirror.co.uk.
Bičiuliaujasi su karališkos šeimos nare
Praėjusią savaitę ji kartu su princu Edwardu buvo išsiųsta į svarbų vizitą Japonijoje, siekiant sustiprinti Didžiosios Britanijos santykius su šia šalimi. Tačiau be to, kad yra patikima karaliaus Karolio lll atstovė, hercogienė ypatingai gerbiama ir Velso princo bei princesės.
Šaltiniai teigia, kad kai Williamas galiausiai taps karaliumi, jo teta Sophie atliks itin svarbų vaidmenį remdama jį ir jo žmoną Kate – ir, be abejonės, pati tam nuoširdžiai pritars.
Abi moterys tapo artimomis draugėmis – jas sieja tai, kad abi užaugo vidurinės klasės aplinkoje, o vėliau ištekėjo už karališkosios šeimos narių ir susikūrė svarbius vaidmenis joje.
Sakoma, kad Kate tyliai žavisi Sophie dėl to, kaip ji ir Edwardas augina savo du vaikus – 21 metų ledi Louise Windsor ir 17-metį sūnų Jamesą, Vesekso grafą – tuo metu, kai pati augina karališkuosius vaikus princą George’ą, princesę Charlotte ir princą Louisą.
Karališkuose renginiuose šios dvi moterys dažnai buvo pastebimos besijuokiančios ar besidalijančios juokeliais.
Tačiau Sophie ne tik praskaidrina nuotaiką, kai būna su Kate, bet ir yra šalia, kad suteiktų ramybės po „žiaurių“ metų, kuriuos princesė ir jos šeima patyrė.
Praėjusių metų lapkritį, Atminimo sekmadienį, kai Kate retai pasirodė prie Cenotapho po chemoterapijos gydymo, Sophie buvo matoma padedanti ranką ant jos nugaros.
Tada, per Kate Kalėdų giesmių koncertą praėjusių metų gruodį, Sophie sėdėjo šalia princesės ceremonijos metu.
Buvusi BBC karališkosios šeimos korespondentė Jennie Bond sako: „Kartais sunku patikėti, kad Sophie yra Kate teta – jos labiau panašios į seseris. Manau, jos jaučia tikrą abipusę šilumą ir draugystę.“
Ji priduria: „Sophie buvo šalia Kate nuo pat pradžių kaip mentore ir galbūt kaip žmogus, su kuriuo ji gali dalintis karališkojo gyvenimo neįprastais pakilimais ir nuosmukiais. Tai dvi moterys, kilusios iš vidurinės klasės sluoksnio, kurios užima išskirtinai svarbias pareigas tautos gyvenime.“
„Manau, Williamas bus labai dėkingas turėdamas Edwardą ir Sophie šalia, kai ateis laikas jam tapti karaliumi. Neturėdamas Harry, į kurį galėtų atsiremti, jis ypač vertins savo dėdės ir tetos palaikymą ir bus dėkingas, kad jie yra pasiruošę prisiimti savo dalį didžiulio darbo krūvio.“
Šių metų pradžioje Sophie atstovavo karaliui Bosnijoje, pažymint 30-ąsias Srebrenicos žudynių metines, o kitos pareigos ją yra nuvedusios į Ukrainą ir Iraką, kur ji gynė moterų teises ir palaikė tuos, kurie patyrė konfliktų metu įvykdytą seksualinį smurtą.
Jennie teigia, kad yra aiški priežastis, kodėl Sophie pastaruoju metu vis labiau įgauna tarptautinį pripažinimą.
Ji paaiškina: „Sophie yra labai žemiška – ir būtent todėl ji yra tokia mėgstama visuomenės ir karališkosios šeimos. Jai pasitiki, ir ji įrodė, kad gali sąžiningai atlikti nuolatinį karališkųjų pareigų ratą – daugelį jų be jokio didelio triukšmo ar dėmesio. Ji yra patikima ir tuo pačiu labai žavinga moteris.“
Nenustoja girti Sophie
Pastaruoju metu rūmų pareigūnai ir labdaros organizacijų vadovai giria Sophie kaip patikimą figūrą monarchijoje – jai dažnai suteikiamas apibūdinimas kaip karališkosios šeimos „slaptasis ginklas“.
Keliaudama po pasaulį ir tiesiogiai susidurdama su sudėtingomis temomis, Sophie šių metų pradžioje pripažino, kad kartais tai „neabejotinai atsiliepia emocijoms“.
Ji sakė: „Tai labai sunku, nes kartais šios problemos yra tiesiog pribloškiančios dėl savo masto. Tačiau, žinoma, būdama praktiška, mano vaidmuo ir mano vyro vaidmuo yra remti karalių, kaip anksčiau remdavome karalienę, ir mes esame laimingi, kad galime nebūti pagrindinėje scenoje, todėl turime lankstumo siekti savo interesų.“
Reaguodama į apibūdinimą, kad ji yra karališkosios šeimos „slaptasis ginklas“, ji taip pat atskleidė: „Man patinka veikti nepastebimai. Būti slaptuoju ginklu – puiku, bet jei niekas to nežino, gal tai jau per daug slaptai.“
Tačiau po pauzės ji pridūrė: „Manau, tai reikėtų laikyti dviprasmišku komplimentu. Aš savęs tiesiogiai priešakyje nematau, tačiau tiesa, kad šiais laikais veikiančių karališkosios šeimos narių yra mažiau, tad, manau, vis labiau tampu mažiau slapta. Tiesiog įdomu, kaip mane apibūdins kitą kartą!“
Pastaruoju metu Sophie didesnis matomumas yra iš dalies atsitiktinis ir atsirado tuo metu, kai sumažėjusi monarchija tapo dar mažesnė dėl vis mažesnio veikiančių karališkosios šeimos narių skaičiaus. Tai įvyko po to, kai 2020 metais Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė pasitraukė iš karališkojo gyvenimo, o 2019 metais princas Andrew atsisakė karališkųjų pareigų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!