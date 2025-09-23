Paaiškėjo tiesa apie vėžiu susirgusios Kate Middleton būklę

Kaip praneša radar.online, remdamasis šaltiniais rūmuose, princo Williamo žmona vis dar jaučia terapijos pasekmes.
Nors pastaraisiais mėnesiais ji dalyvavo „Trooping the Colour“ ceremonijoje ir apsilankė Vimbldono teniso turnyre, princesė praleido „Royal Ascot“ žirgų lenktynes bei minėjimus, skirtus 80-osioms pergalės prieš Japoniją Antrojo pasaulinio karo metu metinėms.
„Už uždarų durų ji vis dar kovoja su emociniu išsekimu ir greitai pavargsta. Jai reikia daugiau laiko, kad po gydymo vėl galėtų grįžti į karališkąjį tempą“, – atskleidė šaltinis.
Prieš metus laiko pasiekė remisiją
2024 m. rugsėjį Kate Middleton paskelbė esanti remisijoje po chemoterapijos kurso. Tačiau, anot artimųjų, princesė privalo atsargiai skirstyti savo jėgas.
Pasak šaltinių, ji paprašė pertraukos būtent prieš naujų mokslo metų pradžią, kad daugiau laiko praleistų su vaikais – princu George, princese Šarlote ir princu Lui.
Be to, Kate koncentruojasi į atsigavimą ir dėl kitos priežasties – ji puikiai suvokia rimtą 76-erių metų karaliaus Karolio III sveikatos būklę.
„Daugelis tikisi, kad Karolis dar ilgus metus turės karūną. Tačiau negalima paneigti, kad jis atrodo išblyškęs ir pavargęs. Kate ilsisi ne šiaip sau – ji, tikėtina, nori užtikrinti, kad bus pasiruošusi šiai užduočiai“, – teigia rūmų šaltiniai.
Pagal paveldėjimo tvarką, po Karolio III mirties Jungtinės Karalystės sostą perims jo vyresnysis sūnus princas Williamas, Kembridžo hercogas. Jo žmona Kate Middleton taps karaliene.
