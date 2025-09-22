Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Kate Middleton perdavė žinutę princui Harry: ji – griežta ir aiški

2025-09-22 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 13:25

Nors princas Harry pagerino santykius su savo tėvu, karaliumi Charles, situacija su Velso princese išlieka įtempta.

Princas Harry ir Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
10

Nors princas Harry pagerino santykius su savo tėvu, karaliumi Charles, situacija su Velso princese išlieka įtempta.

Kaip rašo Mirror, Kate Middleton tylėjimas per Sasekso hercogo gimtadienį, kuris rugsėjo 15-ąją šventė 41-ąjį gimtadienį, tapo ryškiu signalu.

Harry ir karališkoji šeima
FOTOGALERIJA. Harry ir karališkoji šeima

Karališkasis ekspertas Duncan Larcombe mano, kad tai iš tikrųjų pasakė „tūkstantį žodžių“:

„Jie nepaskelbė nė vieno sveikinimo jo gimtadienio proga, nors karališkoji šeima paprastai tai daro. Todėl Kate žinutė buvo aiški: „Kamuolys ne mūsų aikštelėje, Harry. Jis tavo.“

Eksperto nuomonė

Pasak Larcombe, dėl griežto karališkojo protokolo pora gali reikšti savo jausmus tik subtiliais signalais.

„Nei Kate, nei William negali viešai pasisakyti apie Harry ir Meghan. Jie tylėjo visą šį laiką ir priėmė visus smūgius, todėl yra priversti naudotis subtiliais, paslėptais signalais – būtent taip atrodo ši situacija“, – paaiškino jis.

Ekspertas mano, kad princas Harry iš tiesų nori sulaukti atleidimo ir atkurti santykius su šeima, tačiau viešai neparodė noro susitaikyti su broliu ir Kate bei palikti praeitį už nugaros.

„Meghan nerodo jokio noro taikytis su bet kuriais karališkosios šeimos nariais – ji gyvena savo svajone ir siekia karjeros. Man atrodo, kad jai nerūpi, ką apie ją galvoja Kate ir William. Ji gyvena savo pačios burbule“, – teigė Larcombe.

Harry vizitas

Princas po ilgo laiko apsilankė Londone. Pagrindiniu kelionės momentu tapo susitikimas su karaliumi Charles III Clarence House rezidencijoje – tai buvo jų pirmas asmeninis pokalbis po 19 mėnesių.

Susitikimas truko apie 54 minutes ir vyko privačiai, nedalyvaujant kitiems karališkosios šeimos nariams. Šis žingsnis vertinamas kaip galimybė palaipsniui atkurti tėvo ir sūnaus santykius po metų įtampos ir viešų konfliktų.

Tuo pat metu Harry santykiai su broliu, princu William, išlieka šalti – jokių bendrų pasirodymų neįvyko.

