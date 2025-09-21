Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Princas Harry lankėsi Lietuvos kaimyninėje šalyje: štai ką ten veikė

2025-09-21 20:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 20:00

Princas Harry sustojo Lenkijos kaimelyje, netoli Ukrainos sienos stabtelėjo, kad užsisakytų porciją bulvyčių – darbuotojai liko priblokšti, kai suprato, kas buvo jų klientas.

Princas Harry (Nuotr. SCANPIX)
3

Princas Harry sustojo Lenkijos kaimelyje, netoli Ukrainos sienos stabtelėjo, kad užsisakytų porciją bulvyčių – darbuotojai liko priblokšti, kai suprato, kas buvo jų klientas.

Sasekso hercogas rugsėjo 11-osios vakarą trumpam stabtelėjo automobilių stovėjimo aikštelėje – paskutinėmis valandomis prieš kertant Ukrainos sieną, kur vyko palaikyti sužeistųjų.

Penktadienį jis netikėtai atvyko į Kyjivą, gavęs kvietimą iš „Superhumans“ – labdaros organizacijos, padedančios sužeistiesiems, suteikiant protezus ir reabilitaciją. „FOOD TRACK“ mėsainių furgono, esančio netoli sienos, savininkė Ela Krupa sakė, kad darbuotojai princo net nepažino – ir pati liko apstulbusi, rašo dailymail.com.

Padavėja visai nepastebėjo princo

Jos pusbrolis Damianas Drozdów pridūrė, kad padavėja tuo metu tvarkėsi, todėl net ji iš pradžių nepastebėjo, kas stovi prie stalo.

„Niekas neprašė nei asmenukių, nei autografų,“ – sakė jie.

„Tai buvo garsiausias klientas, kurio… Net nežinojome turintys,“ – pasakojo furgono šeimininkai lenkų portalui Fakt.

Princas atvyko visai prieš uždarymą. Kaip rašo žiniasklaida, vienas iš jo bendražygių angliškai užsakė jam bulvyčių be padažo ir gėrimą kitam komandos nariui.

Ela prisiminė, kad tą vakarą princą pasitiko jos darbuotoja, o pati apie įvykį sužinojo tik vėliau, pamačiusi straipsnį spaudoje.

„Draugė negalėjo patikėti: Kaip tai – princas?! Ir jis tik bulvyčių užsisakė?’“ – juokėsi Ela.

„Jei princas kada nors grįš, vaišinsime jį mėsainiu ar troškiniu. Tikime, kad sugrįš, nes mūsų klientai visuomet grįžta.“

Pasak liudininkų, Harry ramiai stovėjo nuošalyje laukdamas užsakymo, kol komanda pasiruošė kelionei į Kyjivą.

