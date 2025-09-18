Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Susitikimui su Trumpu Kate Middleton netaupė: štai kiek paklojo už skrybėlaitę

2025-09-18 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 15:25

Velso princesė Kate Middleton spindėjo tamsiai raudona dizainerės Emilia Wickstead suknele, kai kartu su princu Williamu pasitiko Donaldą ir Melanią Trump Vindzoro pilyje per istorinį valstybės vizitą.

Susitikime su Trumpu princesė Kate Middleton pasipuošė ypatingai: skrybelės kaina nustebins (nuotr. SCANPIX)
11

Velso princesė Kate Middleton spindėjo tamsiai raudona dizainerės Emilia Wickstead suknele, kai kartu su princu Williamu pasitiko Donaldą ir Melanią Trump Vindzoro pilyje per istorinį valstybės vizitą.

43-ejų Kate ir princas Williamas pasitiko Trampus Walled Garden soduose po to, kai jie atvyko sraigtasparniu, o prezidentas princesę pagyrė: „Jūs tokia graži“.

Susitikime su Trumpu princesė Kate Middleton pasipuošė ypatingai: skrybelės kaina nustebins
FOTOGALERIJA. Susitikime su Trumpu princesė Kate Middleton pasipuošė ypatingai: skrybelės kaina nustebins

Įspūdinga skrybėlės kaina

Kate prie elegantiškos palto-suknelės priderino 2 700 € vertės Jane Taylor skrybėlę bei tamsiai raudoną Chanel rankinę, kurią ne kartą nešiojo. Puošnumą suknelei suteikė plunksninis segtukas, kuris kadaise priklausė princesėi Dianai, puoštas 18 apvaliai supjaustytų deimantų ir mažų smaragdų, supančių Velso princo plunksnų simbolį.

Princas Williamas ir Kate palydėjo prezidentą bei pirmąją ponią per žolę, vedantį į skaldytą taką prie Victoria House, kur laukė karalius ir karalienė.

Camillos ir Melanios įvaizdžiai

Tuo tarpu Camilla – kuri dėl sveikatos problemų negalėjo dalyvauti Kembridžo kunigaikštienės laidotuvėse – pasirinko ryškiai mėlyną safyro spalvos suknelę, derantį paltą Fiona Clare ir Philip Treacy skrybėlę, taip pat safyro ir deimanto segtuką.

Pirmoji ponia atrodė nepriekaištingai su elegantišku tamsiai pilku Christian Dior Haute Couture sijonu, kuris platėjo ties liemeniu ir siekė žemiau kelių.

Melania elegantiškai surišo šviesius plaukus į kuodą, kurį dalinai slėpė plačios purpurinės skrybėlės kraštas. Ji tvirtai žingsniavo aukštakulniais šalia Donaldo, princui Williamui ir princesei Kate Walled Garden soduose.

 

