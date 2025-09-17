Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pastebėjo akyliausi: Melania Trump gudriai nuslėpė 1 dalyką

2025-09-17 13:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 13:25

Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania buvo pastebėti einantys susikibę rankomis, kai išlipo iš „Air Force One“ lėktuvo netrukus po nusileidimo Jungtinėje Karalystėje per antrąjį valstybinį vizitą.

Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania (nuotr. SCANPIX)
9

Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania buvo pastebėti einantys susikibę rankomis, kai išlipo iš „Air Force One“ lėktuvo netrukus po nusileidimo Jungtinėje Karalystėje per antrąjį valstybinį vizitą.

0

Melania Trump, regis, subtiliai pridengė Donaldo Trumpo ranką, kuri pastaruoju metu sulaukė spėlionių dėl matomo mėlynės žymės, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir jo žmona Melania

Pastebėjo akyliausi

JAV prezidentas ir pirmoji ponia buvo pastebėti einantys susikibę rankomis, kai išlipo iš „Air Force One“ lėktuvo nusileidę Jungtinėje Karalystėje.

Įdomu tai, kad Trumpo sumušta ranka nebuvo matoma, kai jis sveikinosi su JK pareigūnais ant nusileidimo tako prieš įlipdamas į prezidentinį sraigtasparnį „Marine One“.

Prezidentas vieši Jungtinėje Karalystėje savo antrojo valstybinio vizito metu, kur susitiks su karališkosios šeimos nariais bei Keiru Starmeriu.

D. Trumpo sumušta ranka pastarosiomis savaitėmis sukėlė aršias diskusijas, po kelių viešų pasirodymų ir dingimų, kurie paskatino spėliones apie jo sveikatą.

Rankos spalvos pakitimai, primenantys mėlynes, buvo pastebėti ne vieną kartą. Kaip praneša „The Mirror“, Baltieji rūmai užsiminė, jog šios žymės gali būti dažnų rankų paspaudimų ir aspirino – kraują skystinančių savybių turinčių vaistų – vartojimo pasekmė.

Trumpo gydytojas daktaras Seanas Barbarella pakomentavo: „Tai atitinka nežymų minkštųjų audinių sudirginimą, kurį gali sukelti dažnas rankų spaudimas ir aspirino vartojimas – vaisto, kuris skiriamas kaip standartinės širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos dalis.“

