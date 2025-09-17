Donaldas Trumpas pratęsė „TikTok“ draudimo atidėjimą iki gruodžio vidurio

Šis pranešimas, paskelbtas vykdomuoju įsaku, pasirodė po to, kai D. Trumpas žurnalistams pasakė, kad Jungtinės Valstijos ir Kinija susitarė dėl itin populiarios vaizdo įrašų bendrinimo programėlės naujos verslo nuosavybės JAV struktūros.
Draudimas jau buvo atidėtas sausio, balandžio ir birželio mėnesiais, administracijai sprendžiant sudėtingus teisinius ir nacionalinio saugumo padarinius, susijusius su „TikTok“ veikla Jungtinėse Valstijose.
Naujausias atidėjimas turėjo baigtis trečiadienį, o tada būtų įsigaliojęs 2024 metais tuometinio prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) pasirašytas JAV įstatymas uždrausti „TikTok“ Jungtinėse Valstijose dėl to, kad programėlė priklauso kinams.
Šis įstatymas buvo parengtas siekiant spręsti nacionalinio saugumo problemas dėl „TikTok“ patronuojančiosios Kinijos bendrovės „ByteDance“ ir jos galimų ryšių su Kinijos vyriausybe.
Tačiau D. Trumpas, kurio 2024 metų rinkimų kampanija labai smarkiai kliovėsi socialiniais tinklais ir kuris teigė, kad jam patinka „TikTok“, sustabdė draudimą.
Programėlė sulaukė kritikos iš JAV pareigūnų, nerimaujančių dėl duomenų rinkimo ir manipuliavimo turiniu. „TikTok“ ne kartą neigė, kad dalijasi vartotojų duomenimis su Kinijos valdžios institucijomis, ir federaliniame teisme ginčijo įvairius apribojimus.
„Turime susitarimą dėl „TikTok“; aš pasiekiau susitarimą su Kinija. Penktadienį kalbėsiuosi su prezidentu Xi (Jinpingu) (Si Dzinpingu), kad viską patvirtinčiau“, – antradienį žurnalistams sakė D. Trumpas, išvykdamas iš Baltųjų rūmų valstybinio vizito į Britaniją.
„Turime grupę labai didelių bendrovių, kurios nori ją nupirkti“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad jam „nesinorėtų matyti tokios vertės išmetimo pro langą“.
Kinija taip pat patvirtino tai, ką abi šalys pirmadienį pavadino susitarimo, kuris bus galutinai patvirtintas per abiejų lyderių telefoninį pokalbį, pamatais.
„TikTok“ gali pasigirti beveik dviem milijardais vartotojų visame pasaulyje.
Pasak „The Wall Street Journal“, pagal naująjį susitarimą „TikTok“ verslą JAV kontroliuotų investuotojų konsorciumas, įskaitant debesų kompiuterijos milžinę „Oracle“ ir rizikos kapitalo įmonę „Andreessen Horowitz“, o savininkai kinai, laikydamiesi įstatymo, pasiliktų mažiau nei 20 proc. JAV verslo.
Abi bendrovės palaiko labai glaudžius ryšius su D. Trumpo Baltaisiais rūmais, o „Oracle“ jau vaidina svarbų vaidmenį „TikTok“ JAV infrastruktūroje.
Esami patronuojančiosios bendrovės „ByteDance“ investuotojai JAV, įskaitant „Susquehanna International“, KKR ir „General Atlantic“, turėtų maždaug 80 proc. naujosios bendrovės akcijų.
Vienas iš pagrindinių klausimų – galingo „TikTok“ algoritmo, padėjusio šiai programėlei tapti vienu populiariausių pasaulyje internetinių pramogų šaltinių, likimas.
Preliminarus susitarimas buvo sudarytas per dvi dienas trukusias derybas Madride tarp JAV iždo sekretoriaus Scotto Bessento (Skoto Besento) ir Kinijos vicepremjero He Lifengo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!