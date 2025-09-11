ES šalyje – raginimai paaugliams uždrausti socialinius tinklus: „Kelia pavojų gyvybei“

Šios rekomendacijos pateiktos komiteto teisininkų ataskaitoje, parengtoje po ilgus mėnesius trukusių konsultacijų su šeimomis, socialinių tinklų vadovais ir nuomonės formuotojais.
Prezidento Emmanuelio Macrono kanceliarija yra pareiškusi norą įvesti draudimą vaikams ir paaugliams, po to, kai Australija praėjusiais metais pradėjo rengti savąjį įstatymą, kuriame numatytas socialinių tinklų draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims.
Komiteto vadovas Arthuras Delaporte'as naujienų agentūrai AFP teigė, kad taip pat pateiks baudžiamąjį skundą prokurorams dėl didelio populiarumo sulaukusios trumpųjų vaizdo įrašų platformos „TikTok“ „keliamo pavojaus (vartotojų) gyvybei“.
Komitetas buvo įsteigtas kovą iš pradžių siekiant ištirti „TikTok“ ir jos psichologinį poveikį nepilnamečiams,kai 2024 metais septynios šeimos pateikė ieškinį prieš socialinį tinklą, kaltindamos jį, kad jų vaikai susiduria su turiniu, skatinančiu juos nusižudyti.
Pagrindinė ataskaitos autorė Laure Miller teigė, kad „TikTok“ priklausomybę sukeliantį dizainą ir algoritmą „nukopijavo kiti socialiniai tinklai“.
„TikTok“ pabrėžė, kad jaunų jos programėlės vartotojų saugumas yra jos svarbiausias prioritetas.
Tačiau A. Delaporte'as sakė, kad „neabejotina, jog platforma žino, kas negerai, kad jų algoritmas yra problemiškas ir kad yra tam tikras aktyvus bendrininkavimas keliant pavojų“ vartotojų.
Aštuoniolikmetės, kuri nusižudė, motina Geraldine AFP sakė, kad po dukters mirties praėjusiais metais ji aptiko dukros skelbtus ir matytus vaizdo įrašus „TikTok“, kuriuose rodomas savęs žalojimas.
„TikTok“ nenužudė mūsų mažosios mergaitės, nes jai bet kuriuo atveju buvo blogai“, – teigė 52 metų Geraldine, kuri nenorėjo skelbti savo pavardės.
Tačiau ji kaltino „TikTok“, kad ši netinkamai vykdė internetinę priežiūrą ir dar labiau panardino jos dukrą į tamsius potraukius.
„TikTok“ parodymai
Kinijos bendrovei „ByteDance“ priklausančios bendrovės „TikTok“ vadovai parlamento komitetui teigė, kad programėlė naudoja dirbtinio intelekto patobulintą moderavimą, kuris pernai Prancūzijoje pastebėjo 98 proc. turinio, pažeidžiančio jos paslaugų teikimo sąlygas.
Tačiau įstatymų leidėjams šios pastangos pasirodė nepakankamos, jie pažymi, kad „TikTok“ taisykles „labai lengva apeiti“.
Komitetas taip pat nustatė, kad programėlėje ir toliau plinta žalingas turinys, o „TikTok“ algoritmas veiksmingai įtraukia jaunuolius į tokio turinio vartojimo liūną.
Baudžiamajame skunde, su kuriuo susipažino AFP, A. Delaporte'as teigė, kad „TikTok“ vadovė Europai, Artimiesiems Rytams ir Afrikai Marlene Masure gali būti kalta dėl to, kad melavo komitetui apie galimą „TikTok“ žalą, kuri išsamiai aprašyta JAV ir Prancūzijos žiniasklaidai nutekintuose vidaus dokumentuose.
„Kai jie pasakė, kad apie tai nežinojo, man tai yra melas po priesaika“, – pridūrė jis.
Komiteto ataskaitoje siūloma, kad draudimas jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais galėtų būti išplėstas ir taikomas visiems jaunesniems nei 18 metų asmenims, jei per ateinančius trejus metus platformos nesilaikytų Europos teisės aktų.
Jos siūloma „skaitmeninė komendanto valanda“ 15–18 metų amžiaus vartotojams būtų paremta principu, kad platforma jiems turėtų būti neprieinama nuo 22 val. vakaro iki 8 val. ryto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!