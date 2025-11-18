 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Agnės Jagelavičiūtės buto skelbime – pokyčiai

2025-11-18 19:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 19:43

Velionės stiliaus ikonos Agnės Jagelavičiūtės vardas iki šiol kelia susižavėjimą – daugelis ją prisimena kaip kūrybingą, atvirą ir charizmatišką moterį, kuri gebėjo savo gyvenimą paversti estetika. Todėl nenuostabu, kad internete pasirodžius skelbimui apie parduodamą jos butą Vilniaus centre, jis sulaukė nemažo visuomenės dėmesio.

Vizualizacijos, kurtos Agnės Jagelavičiūtės butui (tv3.lt fotomontažas)
12

Velionės stiliaus ikonos Agnės Jagelavičiūtės vardas iki šiol kelia susižavėjimą – daugelis ją prisimena kaip kūrybingą, atvirą ir charizmatišką moterį, kuri gebėjo savo gyvenimą paversti estetika. Todėl nenuostabu, kad internete pasirodžius skelbimui apie parduodamą jos butą Vilniaus centre, jis sulaukė nemažo visuomenės dėmesio.

1

Skelbime atsirado nauja detalė.

Vizualizacijos, kurtos Agnės Jagelavičiūtės butui
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vizualizacijos, kurtos Agnės Jagelavičiūtės butui

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbimas, sulaukęs didžiulio smalsumo, dabar dingo

Skelbimas kuris laikas puikavosi portaluose, jį peržiūrėjo tūkstančiai. Dalis žmonių norėjo palyginti savo įsivaizdavimą su realybe – kokią erdvę kaip savo svajonių namus matė moteris, kuri ne vienerius metus kūrė Lietuvos mados ir stiliaus kryptis.

Pradžioje už beveik 140 kv. m ploto butą buvo prašoma 730 tūkst. eurų, tačiau vasaros pabaigoje suma sumažinta iki 700 tūkst. eurų. Būtent tuomet prie skelbimo atsirado užrašas „rezervuota“.

O dabar – rašoma, kad skelbimas nebegalioja. Oficialiai nepaskelbta, kad butas parduotas, tačiau situacija labai primena būtent tokį scenarijų.

Skelbimo nuorodą galite rasti čia.

Namai, į kuriuos Agnė sudėjo savo viziją

Agnė Jagelavičiūtė dar prieš mirtį kūrė savo naujus namus. Ji filmavo visą procesą – nuo plytų iki vizijų – 16 dalių cikle „Aš centre“. Būtent dėl šių įrašų daugelis pirmą kartą pamatė, kokius „svajonių namus“ ji ruošė sau.

Tačiau jų pabaigti nebespėjo. Butas pardavinėtas su daline apdaila – savotiškas sustabdytas kūrybos momentas, kurį dabar turėtų pratęsti kiti.

Išskirtinė vieta ir retas pojūtis

Bute, esančiame 1957 m. statytame name, daug šviesos, erdvės ir netikėtų architektūrinių sprendimų.

Tai beveik 140 kvadratinių metrų ploto mansardinis butas, kurio realus grindų plotas – dar didesnis. Spiralės formos laiptai tarsi jungia skirtingas erdves, o du balkonai leidžia jausti miesto pulsą iš arti. Vonios kambarys su langu į Lukiškių aikštę, retas sprendimas sostinės centre.

Buto skelbime akcentuota, kad tai buvo dizainerių kurtas projektas, pridėti interjero brėžiniai ir išplanavimo idėjos – lyg estetinis pamatas žmogui, norinčiam tęsti Agnės sumanymą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

