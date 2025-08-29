Išgirdus, ką žmona padarė mirusio vyro kūnui, kitus net supykino: nesuvokia, kaip taip galima

Netikėtai netekusi vyro Angelica priėmė netradicinį sprendimą, kuris sužavėjo milijonus interneto vartotojų, o kitiems sukėlė dvejopus jausmus.
Slaugytoja iš Vakarų Virdžinijos išsaugojo ir įrėmino tatuiruotą jo odos gabalėlį, rašoma mirror.co.uk.
Įsirėmino vyro tatuiruotę
35-erių Angelica buvo su TJ visą gyvenimą, jie susituokė 2021 m.. Kartu jie augino 10-metį sūnų Prestoną. Kai TJ mirė kovo mėnesį, Angelica tiksliai žinojo, kaip nori pagerbti jo atminimą – apie tai jie buvo kalbėję dar anksčiau.
Kol buvo susituokę, Angelica keletą kartų vyrui pasiūlė įrėminti tatuiruotę, ir „jis manė, kad tai labai kieta“, paaiškino ji „TikTok“ platformoje.
Iš daugiau nei 70 TJ tatuiruočių šeima nusprendė išsaugoti pirmąją – juodos ir auksinės spalvos Pitsburgo „Steelers“ šalmo dizainą, transformuotą į kaukolės atvaizdą.
Tai buvo TJ ir jo sūnaus mėgstamiausia tatuiruotė. „Tai – tėtis“, – pasakė 10-metis Prestonas savo mamai.
Po laidotuvių Angelica nurodė tikslią tatuiruotės vietą, kurią reikia išsaugoti. Laidojimo namų darbuotojas kruopščiai pašalino odą ir perdavė ją Ohajuje įsikūrusiai kompanijai „Save My Ink Forever“, kuri pradėjo 90 dienų trukusį išsaugojimo procesą.
Gavusi išsaugotą kūrinį ant vyro odos – įdėtą į tamsaus medžio rėmą su stiklu – Angelica buvo sužavėta.
„Tai buvo malonus šokas“, – sakė ji.
Išsaugota tatuiruotė išlaikė TJ odos tekstūrą – net jo raukšles ir plaukus. „Tai nėra kopij“, – Angelica pasidalijo socialiniuose tinkluose. – Galite matyti jo plaukus, raukšles, tatuiruotę, kurią bučiuodavau prieš miegą.“
Anot jos, įrėminta tatuiruotė suteikia fizinį ir emocinį ryšį su TJ – tokį, kurio jie nebūtų gavę laikydami urną namuose.
„Kai norime pajusti, kad jis čia, galime paimti rėmelį. Jis suteikia daug daugiau nei tik nuotrauka“, – sakė mama.
Reakcijos – prieštaringos
Šeimos istorija internete sulaukė didžiulio susidomėjimo – vien „TikTok“ Angelicos pasakojimas buvo peržiūrėtas daugiau nei 30 milijonų kartų.
Reakcijos buvo prieštaringos. Nemažai žmonių gyrė Angelicos stiprybę ir kūrybiškumą, tačiau kiti palygino jos sprendimą su siaubo filmais, netgi rado žiaurias analogijas su serijiniu žudiku Jeffrey Dahmeriu.
„Pastaba, kurią įtrauksiu į savo testamentą… Prašau man mirus NEIŠPJAUKITE mano tatuiruočių iš kūno ir neįrėminkite jų“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas pridūrė: „Atsiprašau, bet man tai pernelyg primena filmą „Avinėlių tylėjimas“.
Vis dėlto Angelica nesijaudina dėl neigiamos reakcijos. „Tai, kad jūs to nepasirinktumėte, nereiškia, kad turite mane dėl to kaltinti“, – ji sakė žurnalui „People“.
Dabar moteris savo platformą naudoja tam, kad paskatintų kitus atvirai kalbėti apie mirtį, netektį ir pasiruošimą ateičiai.
