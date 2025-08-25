Skaudi žinia „Sopranų“ gerbėjams: mirė legendinis aktorius

„Jerry Adleris mirė 2025 m. rugpjūčio 23 d., būdamas 96-erių“, – rašoma jo šeimos paskelbtame nekrologe. Aktorius gimė 1929 m. vasario 4 d. ir gyveno Niujorke, skelbia DailyMail.com.
Artimas jo bičiulis Frankas J. Reilly socialiniame tinkle pasidalijo keliomis nuotraukomis ir jautriu atsisveikinimu:
„Šiandien mirė puikus aktorius, mano draugas Jerry Adleris. Jį pažįstate iš vieno jo kultinių vaidmenų ar daugybės kitų pasirodymų. Ne taip jau blogai žmogui, kuris vaidinti pradėjo tik sulaukęs 65-erių.“
Į aktorystę įžengė vėlyvame amžiuje
Iš tiesų Adleris televizijoje debiutavo gana vėlai – 1991 m. seriale „Brooklyn Bridge“, kai jam buvo 62-eji. Pirmą reikšmingesnį vaidmenį jis gavo po dvejų metų Woody Alleno filme „Manhattan Murder Mystery“, o vėliau pasirodė ir kituose to laikmečio serialuose – „Alright Already“ bei „Hudson Street“.
Didžioji jo karjeros sėkmė atėjo su HBO hitu „The Sopranos“, kur sukūrė vieną ryškiausių savo personažų – paskolų ryklį Hermaną „Heshą“ Rabkiną, Tony Soprano (kurį vaidino velionis Jamesas Gandolfini) patarėją. Adleris seriale pasirodė jau pilotinėje serijoje 1999 m. ir išliko jame iki pat paskutinio sezono 2007-aisiais.
Po „Sopranų“ aktorius pelnė dar vieną įsimintiną vaidmenį – teisinėje dramoje „The Good Wife“, kur įkūnijo Howardą Lymaną. Jis pasirodė 30-yje serijų nuo 2011 m. iki serialo pabaigos 2016-aisiais. Vėliau sugrįžo į šį vaidmenį ir tęsinyje „The Good Fight“, kur vaidino 2017 ir 2018 m.
Vienas iš abiejų serialų prodiuserių Robertas Kingas prisiminė, kad iš pradžių Adleris turėjo pasirodyti tik vienoje „The Good Wife“ serijoje.
„Jis buvo toks juokingas scenoje kavinėje, kad liko su mumis šešeriems metams, o dar vėliau – trejiems metams „The Good Fight“. Jis buvo vienas mėgstamiausių mūsų bendradarbių“, – rašė Kingas.
Paskutinis Adlerio vaidmuo buvo 2019 m. atnaujintame serialo „Mad About You“ sezone.
