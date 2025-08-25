Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiaurūs vaizdai iš uostamiesčio: pačiame centre upėje rastas žmogaus kūnas

2025-08-25 09:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 09:59

Pirmadienį ryte pagalbos tarnybos sulaukė gyventojo pranešimo apie pačiame centre upėje plūduriuojantį žmogaus kūną. 

Klaipėda (nuotr. BFL)

Pirmadienį ryte pagalbos tarnybos sulaukė gyventojo pranešimo apie pačiame centre upėje plūduriuojantį žmogaus kūną. 

1

Kaip praneša Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai pirmadienį ryte apie 8 val. 45 min. buvo gautas pranešimas apie Klaipėdoje pastebėtą Danės upėje plūduriuojantį žmogaus kūną.

Skenduolis vandens paviršiuje rastas prie burlaivio „Meridianas“.

Ugniagesiai pagalbinėmis priemonėmis, paprašius vandens autobusų pagalbos, su skenduoliu priplaukė iki žemiausio taško krantinėje ir iškėlė mirusįjį. 

 

 

TOLIAU SKAITYKITE
