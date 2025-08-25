Žiaurūs vaizdai iš uostamiesčio: pačiame centre upėje rastas žmogaus kūnas

Kaip praneša Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai pirmadienį ryte apie 8 val. 45 min. buvo gautas pranešimas apie Klaipėdoje pastebėtą Danės upėje plūduriuojantį žmogaus kūną.
Skenduolis vandens paviršiuje rastas prie burlaivio „Meridianas“.
Ugniagesiai pagalbinėmis priemonėmis, paprašius vandens autobusų pagalbos, su skenduoliu priplaukė iki žemiausio taško krantinėje ir iškėlė mirusįjį.
