Žiniasklaida: Bidenas yra priverstas gyventi kur kas kukliau nei norėtų

Anot leidinio, JAV Nepriklausomybės dieną J. Bidenas su žmona Jill paminėjo apsistoję elitinėje gyvenvietėje, priklausančioje jų sūnaus draugui, vakarieniavo netoliese esančio „Paradise Cove Beach Cafe“ smėlio kampelyje.
Kuklesnis Bideno gyvenimas
Tuo pačiu metu Bidenai vaišinosi vynu ir vakarieniavo Martha's Vineyard, o Clintonai išsipuošę Nepriklausomybės dieną ir bendražygių vestuves minėjo Hamptons.
J. Bidenas, anot leidinio, yra priverstas gyventi kuklesnį gyvenimą, nei tikėjosi. Dėl amžiaus ir nepopuliarumo demokratų sluoksniuose gauti pelningą darbą jam jau sunku. Kai kurios įmonės netgi gali bijoti įdarbinti J. Bideną dėl baimės Donaldui Trumpui.
Galiausiai kritikos pažėrė ir buvusi JAV viceprezidentė Kamala Harris. Ji naujoje knygoje pareiškė, kad Demokratų partija buvo neapdairi, kai leido J. Bidenui kandidatuoti antrą kartą.
„Bidenui tai reiškia, kad jo ateitis bus kuklesnė, be gerai finansuojamų fondų, planų įkurti išskirtines bibliotekas ir pilno mokamų pasisakymų kalendoriaus, kuriais mėgavosi jo bendraamžiai“, – teigiama straipsnyje.
Vietoj privačių lėktuvų, J. Bidenas buvo pastebėtas su knyga ant kelių „American Airlines“ skrydžių pirmos klasės salone arba „Amtrak“ traukinių tyliame vagone. Mokami J. Bideno pasisakymai gali kainuoti nuo 300 tūkst. iki 500 tūkst. dolerių, sako šaltiniai. Pasak kai kurių žmonių, norinčiųjų yra nedaug, ir bent viena organizacija bandė derėtis dėl mažesnės sumos.
Per kelias savaites po to, kai J. Bidenas paliko Baltuosius rūmus, jis kai kuriems žmonėms prisipažino, kad ketina grąžinti apie 800 tūkst. dolerių asmeninių skolų, kurias jis buvo sukaupęs, įskaitant paskolas už 2,7 milijono dolerių vertės namą Rehoboth Beach, kurį jis su žmona įsigijo 2017 m. birželio mėn. Viešųjų įrašų duomenimis, Bidenų šeima šiemet gavo 20 proc. padidėjusius nekilnojamojo turto mokesčius už namą paplūdimyje.
Be sąskaitų už Hunterio Bideno teisines bėdas, J. Bidenas taip pat norėjo padėti savo dukrai Ashley, kuri praėjusį mėnesį pateikė prašymą dėl skyrybų, ir užtikrinti, kad pinigų liktų jo anūkams, sako šaltiniai.
Maždaug 10 mln. dolerių vertės knygos sutartis suteiks buvusiam prezidentui didelį finansinį postūmį. J. Bidenas taip pat gauna pensiją iš federalinės vyriausybės, kurios bendra suma siekia 416 000 dolerių per metus, įskaitant apie 250 000 dolerių per metus kaip buvusiam prezidentui ir iki 166 000 dolerių už jo darbo Kongrese ir viceprezidento pareigas metus.
Šaltiniai sako, kad jei šeima laikysis kuklaus gyvenimo būdo, viskas bus gerai. Vis dėlto kiti šaltiniai pripažįsta, kad šeima mėgsta prabangesnį gyvenimo būdą.
