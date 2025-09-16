Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kolumbija dėl atšaukto sąjungininkės kovoje su narkotikais statuso stabdo ginklų pirkimą iš JAV

2025-09-16 21:12 / šaltinis: BNS
2025-09-16 21:12

Vašingtonui atšaukus Bogotos turėtą sąjungininkės kovoje su narkotikais statusą, Kolumbija antradienį sustabdė ginklų pirkimą iš Jungtinių Valstijų.

Kolumbija

0

Kolumbijos vidaus reikalų ministras Armando Benedetti radijo stočiai „Blu Radio“ sakė, kad „nuo šios akimirkos... ginklai iš Jungtinių Valstijų nebus perkami“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį griežtai supeikė Kolumbijos kairiųjų pažiūrų lyderį Gustavo Petro ne tik už tai, kad jis nesugebėjo sustabdyti kokaino gamybos, bet ir už tai, kad esą pražiūrėjo kokaino gamybos padidėjimą iki „rekordinio lygio“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Istoriškai Kolumbija buvo puiki partnerė. Deja, dabar jie turi prezidentą, kuris yra ne tik nepastovus, bet ir nėra labai geras partneris kovojant su narkotikų karteliais“, – viešėdamas Izraelyje pareiškė valstybės sekretorius Marco Rubio, griežtas Lotynų Amerikos kairiųjų pažiūrų lyderių kritikas.

G. Petro atsikirto pareiškęs, kad Kolumbijos kariuomenė nutrauks savo priklausomybę nuo Jungtinių Valstijų duodamų „išmaldų“.

„Kariuomenei geriau pirkti ginklus arba juos gaminti iš savo išteklių, nes kitaip ji nebus nacionalinio suvereniteto kariuomenė“, – pareiškė jis ministrų kabineto posėdyje.

