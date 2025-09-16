Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Tragedija: lokio išpuolis pareikalavo vyro gyvybės

2025-09-16 14:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 14:00

72 metų vyras Pattonas, kurį dar šį mėnesį užpuolė lokys, savaitgalį mirė, praneša „USA Today News“. Incidentas įvyko, kai vyras važiavo traktoriumi, o lokį pavyko nubaidyti tik kiek vėliau, kai į įvykio vietą atvyko vyro sūnus.

Lokys (nuotr. Fotolia.com)

72 metų vyras Pattonas, kurį dar šį mėnesį užpuolė lokys, savaitgalį mirė, praneša „USA Today News“. Incidentas įvyko, kai vyras važiavo traktoriumi, o lokį pavyko nubaidyti tik kiek vėliau, kai į įvykio vietą atvyko vyro sūnus.

REKLAMA
0

Liudytojų teigimu, lokys puolė Pattoną, kol pasirodė sūnus, ėmęs mėtyti į gyvūną akmenis, bandydamas atbaidyti lokį nuo tėvo. Į įvykio vietą atvykę medžioklės prižiūrėtojai greitai gyvūną nušovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pattonas buvo nedelsiant nugabentas į Vašingtono regioninę ligoninę Fejetvilyje, kur jam buvo atlikta operacija. Vėliau jis buvo perkeltas į Arkanzaso medicinos mokslų universiteto medicinos centrą. Nepaisant medikų pastangų, Pattono sužalojimai buvo „didelio masto ir neišgydomi“, kaip teigė jo sūnus. Šį savaitgalį vyro gyvybė užgeso.

Iš lokio paimti mėginiai buvo ištirti Arkanzaso žemės ūkio departamento veterinarijos diagnostikos laboratorijoje ir Arkanzaso sveikatos departamente dėl pasiutligės. Tyrimo rezultatai buvo neigiami.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Juodasis lokys (nuotr. SCANPIX)
Lokys užpuolė 72-ejų vyrą: kėsinosi ir į sūnų (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų