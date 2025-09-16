Tragedija: lokio išpuolis pareikalavo vyro gyvybės

Liudytojų teigimu, lokys puolė Pattoną, kol pasirodė sūnus, ėmęs mėtyti į gyvūną akmenis, bandydamas atbaidyti lokį nuo tėvo. Į įvykio vietą atvykę medžioklės prižiūrėtojai greitai gyvūną nušovė.
Pattonas buvo nedelsiant nugabentas į Vašingtono regioninę ligoninę Fejetvilyje, kur jam buvo atlikta operacija. Vėliau jis buvo perkeltas į Arkanzaso medicinos mokslų universiteto medicinos centrą. Nepaisant medikų pastangų, Pattono sužalojimai buvo „didelio masto ir neišgydomi“, kaip teigė jo sūnus. Šį savaitgalį vyro gyvybė užgeso.
Iš lokio paimti mėginiai buvo ištirti Arkanzaso žemės ūkio departamento veterinarijos diagnostikos laboratorijoje ir Arkanzaso sveikatos departamente dėl pasiutligės. Tyrimo rezultatai buvo neigiami.
