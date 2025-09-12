Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas paskelbė: sulaikytas vyras, įtariamas Kirko nužudymu

2025-09-12 15:20 / šaltinis: BNS
2025-09-12 15:20

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį „su dideliu užtikrintumu“ paskelbė, kad buvo sulaikytas vyras, įtariamas dėl dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.

Donaldas Trumpas ir Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)



3

„Jį įdavė jam labai artimas žmogus“, – tiesioginiame interviu studijoje „Fox News“ sakė D. Trumpas.

JAV prezidento sąjungininkas ir įtakingas konservatyvių pažiūrų politikas Ch. Kirkas buvo nušautas Jutos slėnio universitete per vieną renginį trečiadienį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį tyrėjai nurodė, kad rado įtariamojo panaudotą ginklą.

Federaliniai tyrėjai ir valstijų pareigūnai paskelbė asmens, kurį jie laiko atsakingu, nuotraukas ir vaizdo įrašą.

Pareigūnų teigimu, ieškant įtariamojo, gauta daugiau nei 7 tūkst. pranešimų. Jie kol kas viešai neįvardijo įtariamojo tapatybės ir nenurodė žmogžudystės motyvo.

