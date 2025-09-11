Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Niujorkas mini rugsėjo 11-osios išpuolių metines

2025-09-11 13:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 13:51

Niujorke ketvirtadienį ruošiamasi paminėti katastrofiškų išpuolių, įvykdytų 2001 m. rugsėjo 11 d., metines, praėjus jau 24 metams po mirtinų lėktuvų užgrobimų, kurie galiausiai pasiglemžė beveik 3 tūkst. žmonių gyvybes ir visiems laikams pakeitė Jungtines Amerikos Valstijas.

2001 m. rugsėjo 11 dienos įvykiai (nuotr. SCANPIX)

Niujorke ketvirtadienį ruošiamasi paminėti katastrofiškų išpuolių, įvykdytų 2001 m. rugsėjo 11 d., metines, praėjus jau 24 metams po mirtinų lėktuvų užgrobimų, kurie galiausiai pasiglemžė beveik 3 tūkst. žmonių gyvybes ir visiems laikams pakeitė Jungtines Amerikos Valstijas.

REKLAMA
0

Šalies viceprezidentas J. D. Vance‘as turėtų dalyvauti atminimo renginiuose Manhatane, kur per koordinuotus išpuolius buvo sunaikinti Pasaulio prekybos centro bokštai dvyniai. Be to, per atakas vienas lėktuvas Vašingtone rėžėsi į Amerikos karinės galios centru laikomą Pentagoną, o dar vienas orlaivis sudužo Pensilvanijos kaimo vietovėje, kai keleiviai įveikė užgrobėją ir perėmė lainerio kontrolę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų minėjimas vyksta didelio politinio susiskaldymo, stebimo tiek šiame mieste, tiek nacionaliniu mastu, fone.

REKLAMA
REKLAMA

Niujorką kausto precedento neturinti mero rinkimų kampanija, kurioje socialistinių pažiūrų kandidatas Zohranas Mamdanis grumiasi su buvusiu gubernatoriumi Andrew Cuomo ir dabartiniu meru Ericu Adamsu. Niujorkiečiai prie balsadėžių keliaus lapkričio 4-ąją. Nėra aišku, kuris iš kandidatų į miesto vadovus dalyvaus ceremonijoje, kurioje visada dalyvauja pareigas einantis meras ir bendruomenės lyderiai.

REKLAMA

Prezidentas Donaldas Trumpas yra ne kartą užsipuolęs musulmoną Z. Mamdanį, kuris yra natūralizuotas JAV pilietis, ir pavadinęs jį „pamišėliu komunistu“, o vienas respublikonų įstatymų leidėjas yra paraginęs netgi deportuoti šį rinkimų favoritą. Remiantis naujausia „The New York Times“ ir „Siena“ apklausa, Z. Mamdanis pirmauja 22 punktais.

„Ši siaubinga diena daugeliui niujorkiečių buvo ir akimirka, kurią jie buvo priskirti „kitokiems“, – „The Times“ sakė Z. Mamdanis, kalbėdamas apie islamofobinių išpuolių šuolį po rugsėjo 11-osios įvykių.

REKLAMA
REKLAMA

Neaišku, ar D. Trumpas dalyvaus minėjimo renginiuose Niujorke, kaip tai jau yra daręs ir anksčiau.

Pastaraisiais mėnesiais JAV fiksuojamas politinio smurto protrūkis – po tikslinio Minesotos įstatymų leidėjos demokratės ir jos vyro nužudymo bei demokratų gubernatoriaus rezidencijos padegimo buvo nušautas konservatyvių pažiūrų nuomonės formuotojas Charlie‘is Kirkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visame Niujorke 8.46 val. vietos (15.46 val. Lietuvos) laiku bus paskelbta tylos minutė – būtent tuo metu, kai užgrobtas lėktuvas rėžėsi į Pasaulio prekybos centro šiaurinį bokštą. Miesto pamaldų vietos skambins varpais, o aukų šeimos perskaitys žuvusių žmonių vardus.

Oficialus žuvusiųjų skaičius yra 2 977. Jis apima keturių užgrobtų lėktuvų keleivius ir įgulos narius, aukas bokštuose dvyniuose, ugniagesius ir Pentagono darbuotojus. Į aukų skaičių neįtraukti 19 „Al-Qaeda“ užgrobėjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų