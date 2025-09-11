Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kylančios JAV repo žvaigždės automobilyje rasti pūvantys žmogaus palaikai

2025-09-11 06:28 / šaltinis: BNS
2025-09-11 06:28

Los Andžele „Tesla“ automobilio, registruoto kylančios JAV repo žvaigždės, žinomo pseudonimu D4vd, vardu bagažinėje rasti pūvantys žmogaus palaikai, antradienį pranešė policija ir žiniasklaida.

Los Andžele „Tesla“ automobilio, registruoto kylančios JAV repo žvaigždės, žinomo pseudonimu D4vd, vardu bagažinėje rasti pūvantys žmogaus palaikai, antradienį pranešė policija ir žiniasklaida.

0

Automobilių stovėjimo aikštelės Holivude darbuotojai pirmadienį policijai pranešė apie iš transporto sklindantį dvoką.

Atvykusi policija automobilio bagažo skyriuje, kuris tokio tipo elektromobiliuose būna priekyje, rado į plastikinę plėvelę suvyniotą kūną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mums pranešė šįryt, o automobilis čia stovi jau porą dienų“, – žurnalistams sakė Los Andželo policijos departamento atstovas Robertas Petersas (Robertas Pitersas).

Transporto priemonė registruota Teksase Davido Anthony Burke'o vardu, pranešė naujienų kanalas ABC7.

20-metis D. A. Burke'as, žinomas sceniniu vardu D4vd, antradienį turėjo koncertuoti Mineapolyje – tai turėjo būti naujausia jo pasaulinio turo stotelė.

Jaunuolis išgarsėjo internete 2022 metais, kai jo daina „Romantic Homicide“ tapo proveržio hitu „TikTok“ platformoje.

Pastarąsias kelias dienas D4vd toliau skelbė įrašus socialiniuose tinkluose, reklamuodamas savo naują albumą, tačiau apie šiurpų radinį neužsiminė.

Automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje buvo aptiktas šiurpus radinys, yra visai šalia milijardieriaus technologijų magnato Elono Musko naujosios užkandinės „Tesla Diner“, kuri liepą buvo iškilmingai atidaryta Holivudo kalvose.

