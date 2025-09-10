JAV nužudžius jauną ukrainietę, Trumpas reikalauja griežčiausios bausmės: „Kitos galimybės nėra“

Apie tai jis trečiadienį paskelbė savo „Truth Social“ paskyroje.
„Žvėris, kuris taip žiauriai nužudė gražią jauna merginą iš Ukrainos, atvykusią į Ameriką ieškoti taikos ir saugumo, turėtų gauti „greitą“ (be jokios abejonės!) teismą ir būti nuteistas tik mirties bausme. Kitos galimybės nėra!!!“ – parašė jis.
Pirmadienį D. Trumpas pareiškė užuojautą nužudytos ukrainiečių pabėgėlės Irynos Zaruckos šeimai ir pažadėjo „kovoti“ su „blogais žmonėmis“ visuomenėje.
Ukrainietė iš Ukrainos pabėgo dėl karo siaubo
Ukrainietė į JAV atvyko ieškodama saugumo, iš Ukrainos pabėgo dėl karo siaubo. Vėlų penktadienio vakarą ji buvo subadyta Šiaurės Karolinos traukinių stotyje, skelbia artimieji. Neseniai buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame buvo užfiksuotas nužudymas.
Jai buvo vos 23-eji. Ji mirė įvykio vietoje, pranešė valdžios institucijos.
Žmogžudyste kaltinamas benamis 34-erių vyras, turintis nusikalstamą praeitį.
Jis pats buvo nuvežtas į ligoninę dėl užpuolimo metu patirtų sužalojimų. Jam jau buvo kelta 14 teismo bylų. Anksčiau jis praleido šešerius metus Šiaurės Karolinos kalėjime už apiplėšimą su pavojingu ginklu, įsilaužimą ir vagystę.
