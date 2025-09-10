Rusijos provokaciją NATO erdvėje lydi raginimas iš Lenkijos: „Ponai ir ponios, turime padaryti išvadas“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Maždaug 3.20 val. nakties Lenkijos Liublino vaivadijoje ant namo pritvirtinta kamera užfiksavo dideliu greičiu dangų skrodžiantį objektą ir sprogimą. Raketa oras-oras virš NATO šalies teritorijos numušė Rusijos droną.
O išaušus – nieko gera nežadantis vaizdas jau iš kitos Lenkijos vietos – Vyrikų kaimo, Vlodavos apskrityje. Čia maskolių dronas pramušė namo stogą. Name nieks nežuvo, bet galimos tragedijos nuojauta šiandien tvyro tikrąja ta žodžio prasme visoje Lenkijoje.
Mat rusų dronų šiąnakt virš lenkų galvų skraidė ne du ir ne penki, o kone 20. Ir visoje šalyje pareigūnai dabar ieško jų nuolaužų.
„Šiandien, didelis kiekis Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Dronus, kurie kėlė tiesioginę grėsmę – numušėme“, – komentuoja Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
Aljanso oro pajėgos rusų dronus virš NATO šalies teritorijos medžiojo pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios. Medžioklėje dalyvavo du olandų naikintuvai F-35, du lenkų F-16, keli sraigtasparniai, italų AWACS žvalgybos lėktuvas ir degalų papildymo orlaiviai. Pirminiais duomenimis – numušė keturis dronus.
Medžioklė tęsėsi nuo pat 23.30 val. nakties iki 6.30 val. ryto. Jos metu stojo ir keturių oro uostų darbas: tarp jų ir didžiausio – Varšuvos Šopeno oro uosto.
„Tai beprecedentis įvykis Šiaurės Atlanto Aljanso istorijoje, o taip pat ir Lenkijos naujojoje istorijoje. Ši dronų ataka išties neeilinė. Ponai ir ponios, turime padaryti iš to išvadas“, – teigia Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis.
Didžiausia įtampa nuo Antrojo pasaulinio karo
Kol kas aišku tiek, kad pareigūnai rado jau mažiausiai 7 numuštų ar nukritusių dronų nuolaužas. Dauguma jų už kelių dešimčių kilometrų nuo Ukrainos ir Baltarusijos teritorijos – Liublino vaivadijoje. Bet vienas, skelbiama, nukrito už kone 300 km pačiame Lenkijos centre, Lodzės vaivadijoje, laukuose prie Mniškuvo. Skelbiama ir apie rastas galimai raketos nuolaužas.
Oficialioji Varšuva ragina gyventojus nepanikuoti, sako, kad šalis nėra ant karo slenksčio. Bet pripažįsta, kad tai provokaciją ir prašo aktyvuoti NATO 4 straipsnį, numatantį Aljanso konsultacijas.
„Ši situacija priartina mus prie atviro konflikto labiau nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo“, – teigia D. Tuskas.
Pareigūnai jau sako, kad Rusijos dronai Lenkijoje pasirodė ne atsitiktinai. Maskva juos tyčia paleido į Lenkiją, tikrindama NATO reakciją ir Lenkijos oro gynybą. Masinės atakos prieš Ukrainą metu – dauguma dronų į šalį įskrido iš Ukrainos pusės, keli iš Baltarusijos teritorijos.
Esama informacijos, kad Maskva dar vasarą pradėjo ruoštis panašioms provokacijoms. Ukrainiečiai maskolių dronuose yra radę lenkiškų ir lietuviškų SIM kortelių, skirtų užtikrinti ryšį su dronu, šiam įskrendant į Lenkijos teritoriją.
