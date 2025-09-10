Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tuskas: Lenkija yra arčiau ginkluoto konflikto nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo

2025-09-10 12:18 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-10 12:18

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Lenkija yra arčiau ginkluoto konflikto nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo. Jis pridurė, kad Varšuva paprašė taikyti NATO 4 straipsnį ir kad šaliai reikia daugiau nei solidarumo pareiškimų, skelbiama „Sky News“.

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Lenkija yra arčiau ginkluoto konflikto nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo. Jis pridurė, kad Varšuva paprašė taikyti NATO 4 straipsnį ir kad šaliai reikia daugiau nei solidarumo pareiškimų, skelbiama „Sky News".

„Tai, kad šie dronai, kurie kėlė grėsmę saugumui, buvo numušti, keičia politinę situaciją. Todėl sąjungininkų konsultacijos virto oficialiu prašymu aktyvuoti NATO sutarties 4 straipsnį“, – sako D. Tuskas.

4 straipsnis leidžia bet kuriam NATO nariui pateikti klausimą diskusijai bloke. Tai nėra karinis atsakas.

D. Tuskas taip pat sakė, kad per naktį į Lenkijos oro erdvę dronai buvo įsibrovę 19 kartų, o keturi buvo numušti.

Lenkijoje numušus Rusijos dronų, Volodymyras Zelenskis ragina užtikrinti bendrą oro gynybą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sukurti bendrą oro gynybos sistemą su Kyjivo sąjungininkais Europoje ir apkaltino Rusiją sąmoningai nusitaikius į kaimyninę Lenkiją dronais, praėjusią naktį pažeidusiais jos oro erdvę.

„Ukraina jau seniai pasiūlė savo partneriams sukurti bendrą oro gynybos sistemą, kuri užtikrintų garantuotą „Šahedų“, kitų dronų ir raketų numušimą, pasitelkiant bendras mūsų kovinės aviacijos ir oro gynybos jėgas“, – socialiniuose tinkluose sakė V. Zelenskis.

Lenkija pranešė, kad per naujausią naktinį apšaudymą virš savo teritorijos numušė kelis dronus, kuriuos Maskva paleido į Ukrainą. Šis incidentas sulaukė pasmerkimo ir perspėjimų iš kai kurių NATO narės sąjungininkių. 

Pasak V. Zelenskio, tai rodo, kad Ukrainai ir Europai reikia bendro oro gynybos skydo.

Per daugiau nei trejus su puse metų trunkantį karą Rusija per naktines atakas į Ukrainą paleido dešimtis tūkstančių dronų, eskaluodama antskrydžius, stringant taikos deryboms.

Ukrainiečių lyderis pareiškė, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimas yra „pavojingas precedentas“ Europai ir kad tai „nebuvo atsitiktinumas“.

„Anksčiau yra buvę incidentų, kai pavieniai Rusijos dronai kirto sieną ir nuskriejo trumpą atstumą į kaimynines šalis. Tačiau šį kartą fiksuojame daug didesnio masto ir tyčinį taikinį“, – socialiniuose tinkluose teigė jis.

Jis paragino Kyjivo sąjungininkus griežtai atsakyti į išpuolį, kurį pavadino bandymu pažeminti Europos Sąjungos (ES) ir NATO narę Lenkiją.

„Rusija turi jausti, kad atsakas į šį eskalacinį žingsnį ir juo labiau į bandymą pažeminti vieną iš pagrindinių Europos šalių bus aiškus ir stiprus iš visų partnerių“, – sakė V. Zelenskis.

Kyjivas spaudžia Vašingtoną ir Briuselį įvesti griežtas sankcijas Rusijai, kurios apribotų jos galimybes pulti Ukrainą.

