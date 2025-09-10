Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis ragina kurti bendrą su Europa oro gynybą

2025-09-10 11:06 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-10 11:06

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sukurti bendrą su Kyjivo sąjungininkėmis Europoje oro gynybos sistemą, apkaltinęs Rusiją, kad ji „tyčia taikėsi“ į kaimynę Lenkiją, per naktį surengtą puolimą paleidusi dronus per jos oro erdvę. 

Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sukurti bendrą su Kyjivo sąjungininkėmis Europoje oro gynybos sistemą, apkaltinęs Rusiją, kad ji „tyčia taikėsi“ į kaimynę Lenkiją, per naktį surengtą puolimą paleidusi dronus per jos oro erdvę. 

5

„Ukraina jau seniai siūlo savo partnerėms sukurti bendrą oro gynybos sistemą, kad „Shahed“, kiti dronai ir raketos būtų garantuotai numuštos bendromis mūsų kovinės aviacijos ir oro gynybos jėgomis“, – socialiniuose tinkluose sakė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas.

Pasak BBC, tai buvo pirmas kartas nuo 2022 m., prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje. Lenkija šį pažeidimą pavadino agresijos aktu.

Lenkijos karinė vadovybė teigė, kad dronai pakartotinai pažeidė Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką kitoje sienos pusėje – vakarų Ukrainoje. Maždaug 9 val. ryto Lietuvos laiku Lenkijos kariuomenė pranešė baigusi gynybines oro operacijas ir perspėjo šalies gyventojus nesiartinti prie numuštų nežinomų objektų ir jų nuolaužų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tuskas: Lenkija yra arčiau ginkluoto konflikto nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo (nuotr. SCANPIX)
Tuskas: Lenkija yra arčiau ginkluoto konflikto nei bet kada nuo Antrojo pasaulinio karo
Andrzejus Duda ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Andrzejus Duda apkaltino Ukrainą dėl Lenkijos įtraukimo į karą (33)
Lenkija (nuotr. SCANPIX)
Lenkijoje prasidėjo didžiausios metų karinės pratybos (1)

2025-09-10 11:36
Zelenskio indėlis į bendrą oro gynybą su Europa bus rožinis apipjaustytas flamingas,nes tas proto ubagas tik Amerikos ir Europos paramą vogti temoka
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
