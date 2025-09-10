Varšuva aktyvavo NATO 4-ąjį straipsnį: ką tai reiškia?

5 straipsnis – kolektyvinės savigynos principas – yra gerai žinomas, tačiau 4 straipsnis yra kitoks, rašo „Sky News“ reporteris Michaelis Drummondas
Pagal NATO sutartį, bet kuris iš 32 aljanso narių gali oficialiai taikyti 4 straipsnį, kad atkreiptų Šiaurės Atlanto Tarybos – NATO sprendimų priėmimo organo – dėmesį į tam tikrą klausimą.
Straipsnyje teigiama: „Šalys konsultuosis tarpusavyje, kai, bet kurios iš jų nuomone, kyla grėsmė bet kurios iš Šalių teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.“
Kai tik pasinaudojama 4 straipsniu, klausimas aptariamas ir gali būti priimtas tam tikras bendras sprendimas ar imtasi veiksmų NATO vardu.
Tai nereikalauja jokios ginkluotos intervencijos.
Skirtingai nuo 5 straipsnio, kuris buvo taikytas tik vieną kartą, 4 straipsnis NATO istorijoje buvo taikytas septynis kartus.
Naujausias toks atvejis buvo, kai Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Slovakija paprašė surengti konsultacijas pagal 4 straipsnį 2022 m. vasario 24 d. reaguodamos į Rusijos visapusišką invaziją į Ukrainą.
Primename, kad trečiadienį Lenkijos oro pajėgos, padedamos Nyderlandų naikintuvų, sunaikino daugiau nei dešimt bepiločių orlaivių, kurie naktį įskrido į šalies oro erdvę, kai Rusija atakavo Ukrainą.
D. Tuskas sakė, kad jie yra rusiški, ir taip pat pažymėjo, jog tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo numušti virš NATO teritorijos. Pranešimų apie sužeistus žmones negauta, tačiau buvo apgadintas turtas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!