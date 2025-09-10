Lenkija aktyvavo NATO 4-ąjį straipsnį: „Reuters“ šaltinis pasakė, ko tikėtis toliau

4-asis straipsnis numato konsultacijas, jei kuri nors NATO narė mano, kad kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.
Kitas, 5-asis NATO sutarties straipsnis numato, kad ginkluotas vienos Aljanso narės užpuolimas laikomas visų narių užpuolimu, ir įpareigoja kiekvieną narę reaguoti, siekiant atkurti ir palaikyti saugumą.
5-ojo NATO sutarties straipsnio taikyti neplanuojama
NATO atstovas spaudai agentūrai „Reuters" sakė, kad NATO vadovas Markas Rutte palaiko ryšį su Lenkijos vadovybe ir aljansas glaudžiai konsultuojasi su Lenkija.
„Reuters“ šaltinio teigimu, NATO šį incidentą laiko ne užpuolimu, o tyčiniu įsiveržimu į šalies oro erdvę. Todėl panašu, kad 5-ojo NATO sutarties straipsnio taikyti neplanuojama.
ELTA primena, kad trečiadienį Lenkijos oro pajėgos, padedamos Nyderlandų naikintuvų, sunaikino daugiau nei dešimt bepiločių orlaivių, kurie naktį įskrido į šalies oro erdvę, kai Rusija atakavo Ukrainą.
D. Tuskas sakė, kad jie yra rusiški, ir taip pat pažymėjo, jog tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo numušti virš NATO teritorijos. Pranešimų apie sužeistus žmones negauta, tačiau buvo apgadintas turtas.
