Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija aktyvavo NATO 4-ąjį straipsnį: „Reuters“ šaltinis pasakė, ko tikėtis toliau

2025-09-10 12:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 12:53

Lenkijai paprašius konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį, susijusį su išorinėmis grėsmėmis, naujienų agentūros „Reuters“ šaltinis teigia, kad aljansas Rusijos veiksmus laiko ne narės užpuolimu, o tyčiniu įsiveržimu į jos oro erdvę.

Lenkijos naikintuvia (nuotr. SCANPIX)

Lenkijai paprašius konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį, susijusį su išorinėmis grėsmėmis, naujienų agentūros „Reuters“ šaltinis teigia, kad aljansas Rusijos veiksmus laiko ne narės užpuolimu, o tyčiniu įsiveržimu į jos oro erdvę.

REKLAMA
0

4-asis straipsnis numato konsultacijas, jei kuri nors NATO narė mano, kad kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitas, 5-asis NATO sutarties straipsnis numato, kad ginkluotas vienos Aljanso narės užpuolimas laikomas visų narių užpuolimu, ir įpareigoja kiekvieną narę reaguoti, siekiant atkurti ir palaikyti saugumą.

REKLAMA
REKLAMA

5-ojo NATO sutarties straipsnio taikyti neplanuojama

NATO atstovas spaudai agentūrai „Reuters" sakė, kad NATO vadovas Markas Rutte palaiko ryšį su Lenkijos vadovybe ir aljansas glaudžiai konsultuojasi su Lenkija.

REKLAMA

„Reuters“ šaltinio teigimu, NATO šį incidentą laiko ne užpuolimu, o tyčiniu įsiveržimu į šalies oro erdvę. Todėl panašu, kad 5-ojo NATO sutarties straipsnio taikyti neplanuojama. 

ELTA primena, kad trečiadienį Lenkijos oro pajėgos, padedamos Nyderlandų naikintuvų, sunaikino daugiau nei dešimt bepiločių orlaivių, kurie naktį įskrido į šalies oro erdvę, kai Rusija atakavo Ukrainą.

D. Tuskas sakė, kad jie yra rusiški, ir taip pat pažymėjo, jog tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo numušti virš NATO teritorijos. Pranešimų apie sužeistus žmones negauta, tačiau buvo apgadintas turtas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų