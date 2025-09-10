Šakalienė: jau vyksta konsultacijos dėl NATO ketvirtojo straipsnio aktyvavimo

„Konsultacijos NATO ketvirtojo straipsnio kontekste jau vyksta. Kaip jis toliau bus aktyvuotas, kokių priemonių Lenkija galėtų pareikalauti, pasiūlyti – sužinosime artimiausiu metu“, – žurnalistams Seime teigė D. Šakalienė.
„Dėl ketvirtojo straipsnio de facto konsultacijos šiuo metu vyksta. Manau, kad mes, kaip Rytų flangas, turėtume pareikalauti papildomų priemonių mūsų sienos gynybai, oro erdvės gynybai ir kartu su kolegomis surasime bendrą sutarimą“, – akcentavo ministrė.
Lenkija jau paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties ketvirtąjį straipsnį, susijusį su išorinėmis grėsmėmis.
NATO 4 straipsnis paprastai laikomas pagrindinių Aljanso operacijų pradžios tašku, jis skirtas ekstremalioms arba skubioms situacijoms. Šis straipsnis oficialiai ragina NATO nares konsultuotis kariniais klausimais, kai kyla grėsmė bet kurios iš šalių teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.
Pasak D. Šakalienės, kol kas sunku vertinti, ar į Lenkiją įskridę bepiločiai orlaiviai buvo tyčinė ataka.
„Šiuo metu Lenkijos Vyriausybė tai vertina kaip agresijos aktą. Techniškai vertinant, kurie iš šių dronų buvo dezorientuoti arba atsiųsti tikslingai, numačius Lenkiją kaip taikinį, aišku, kad nėra atsakymo. Vykdomas tyrimas. Lenkija vertina tai kaip agresijos aktą ir tai yra teisingas požiūris“, – pabrėžė ji.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!