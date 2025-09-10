Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė: jau vyksta konsultacijos dėl NATO ketvirtojo straipsnio aktyvavimo

2025-09-10 12:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 12:29

Lenkijos oro erdvę pažeidus rusiškiems dronams, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigia, kad jau vyksta konsultacijos dėl NATO ketvirtojo straipsnio aktyvavimo. 

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

Lenkijos oro erdvę pažeidus rusiškiems dronams, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigia, kad jau vyksta konsultacijos dėl NATO ketvirtojo straipsnio aktyvavimo. 

REKLAMA
6

„Konsultacijos NATO ketvirtojo straipsnio kontekste jau vyksta. Kaip jis toliau bus aktyvuotas, kokių priemonių Lenkija galėtų pareikalauti, pasiūlyti – sužinosime artimiausiu metu“, – žurnalistams Seime teigė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėl ketvirtojo straipsnio de facto konsultacijos šiuo metu vyksta. Manau, kad mes, kaip Rytų flangas, turėtume pareikalauti papildomų priemonių mūsų sienos gynybai, oro erdvės gynybai ir kartu su kolegomis surasime bendrą sutarimą“, – akcentavo ministrė. 

REKLAMA
REKLAMA

Lenkija jau paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties ketvirtąjį straipsnį, susijusį su išorinėmis grėsmėmis.

REKLAMA

NATO 4 straipsnis paprastai laikomas pagrindinių Aljanso operacijų pradžios tašku, jis skirtas ekstremalioms arba skubioms situacijoms. Šis straipsnis oficialiai ragina NATO nares konsultuotis kariniais klausimais, kai kyla grėsmė bet kurios iš šalių teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.

Pasak D. Šakalienės, kol kas sunku vertinti, ar į Lenkiją įskridę bepiločiai orlaiviai buvo tyčinė ataka.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo metu Lenkijos Vyriausybė tai vertina kaip agresijos aktą. Techniškai vertinant, kurie iš šių dronų buvo dezorientuoti arba atsiųsti tikslingai, numačius Lenkiją kaip taikinį, aišku, kad nėra atsakymo. Vykdomas tyrimas. Lenkija vertina tai kaip agresijos aktą ir tai yra teisingas požiūris“, – pabrėžė ji.

ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. 

Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą. 

Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų