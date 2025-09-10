Po Lenkijos oro erdvės pažeidimo – teritorinės gynybos pajėgų parengimas

Konkrečiai, Palenkės, Mazovijos, Lublino ir Pakapratės vaivadijose rezervistai turi prisistatyti vykdyti užduotis per 6 valandas.
Tuo tarpu Pamario, Varmijos Mozūrų, Kujavijos Pamario, Lodzės, Švento Kryžiaus ir Mažosios Lenkijos vaivadijose rezervistams suteiktos 12 valandų prisistatyti į tarnybą.
Lenkija numušė dronus
Trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas.
Tai pirmas kartas, kai Varšuva įsitraukė į karą kaimyninėje šalyje, šį pažeidimą pavadinusi agresijos aktu.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad operacijos tebevyksta ir jog jis palaikąs „nuolatinį kontakte“ su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
8 val. ryto vietos laiku jis taip pat sušaukė skubų ministrų tarybos posėdį, portalui „TVP World“ pranešė vyriausybės atstovas spaudai.
Lenkijos karinė vadovybė teigė, kad dronai pakartotinai pažeidė Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką kitoje sienos pusėje – vakarų Ukrainoje.
Daugiau ne dešimt objektų
Radarai aptiko daugiau nei 10 objektų, o tie, kurie galėjo kelti grėsmę, buvo „neutralizuoti“, teigė vadovybė.
„Kai kurie į mūsų oro erdvę įskridę dronai buvo numušti. Tęsiamos paieškos ir pastangos nustatyti galimas šių objektų avarijos vietas“, – teigiama Lenkijos kariuomenės pareiškime.
Jis paragino žmones likti namuose, nurodydamas Palenkės vaivadijos, Mazovijos ir Liublino regionus kaip pavojingiausius.
„Tai agresijos aktas, kuris kelia realią grėsmę mūsų piliečių saugumui“, – priduriama kariuomenės pareiškime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!