  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė: „Tai, kas nutiko Lenkijoje, yra situacijos tam tikra eskalacija“

2025-09-10 08:44 / šaltinis: BNS
2025-09-10 08:44

Lenkijai patvirtinus, kad Rusijai šiąnakt surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad šie incidentai yra situacijos eskalacija, tokių incidentų tik daugės.

Dovilė Šakalienė BNS Foto

Lenkijai patvirtinus, kad Rusijai šiąnakt surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė šalies oro erdvę, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad šie incidentai yra situacijos eskalacija, tokių incidentų tik daugės.

2

„Tai, kas nutiko Lenkijoje, yra tos situacijos tam tikra eskalacija, turint omenyje, kad labai sparčiai auga Rusijos naudojamų puolimo priemonių prieš Ukrainą kiekis“, – LRT radijui trečiadienį sakė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kadangi auga Rusijos karo pramonės apimtys, tikėtinas incidentų skaičiaus augimas“, – pridūrė ji.

Lenkijos kariuomenės vadovybė anksčiau pranešė, kad reaguojant į Rusijos ataką buvo mobilizuota Lenkijos ir sąjungininkų aviacija.

D. Šakalienė teigė planuojanti trečiadienį ryte apie situaciją pasikalbėti su Lenkijos gynybos ministru.

„Mes gauname tą patį NATO oro paveikslą kaip ir Lenkija, aišku, detalių, kiek tiksliai ir ką matome, šiuo metu negalime atskleisti“, – kalbėjo ji.

Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenė ir kitos tarnybos sekė situaciją dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą, buvo parengta gyventojų perspėjimo sistema.

Rusijos dronai ir raketos per trejus su puse metų trunkantį karą kelis kartus kirto NATO narių Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.

Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje. Šį incidentą ji pavadino provokacija.

