  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija sulaikė „baltarusių agentą“ ir išsiunčia Baltarusijos diplomatą

2025-09-09 19:51 / šaltinis: BNS
2025-09-09 19:51

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pareiškė, kad šalies saugumo agentūra sulaikė „baltarusių agentą“ ir pridūrė, kad taip pat išsiųs Baltarusijos diplomatą už „agresyvios veiklos prieš Lenkiją rėmimą“.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pareiškė, kad šalies saugumo agentūra sulaikė „baltarusių agentą" ir pridūrė, kad taip pat išsiųs Baltarusijos diplomatą už „agresyvios veiklos prieš Lenkiją rėmimą".

0

Nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Lenkijos – vienos iš pagrindinių Kyjivo rėmėjų Europos Sąjungoje (ES) – ir Maskvos sąjungininkės Baltarusijos santykiai smarkiai pašlijo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkija taip pat kaltina Baltarusiją tuo, kad Minskas organizavo migrantų iš trečiųjų šalių bangą per sieną į jos teritoriją, vykdydamas hibridinę operaciją, kuria siekiama destabilizuoti ES.

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) „vakar sulaikė Baltarusijos agentą. Šis sulaikymas buvo Rumunijos, Čekijos ir kitų (žvalgybos) tarnybų bendradarbiavimo rezultatas“, socialiniame tinkle „X“ parašė D. Tuskas. 

Lenkijos vidaus reikalų ministras Tomaszas Siemoniakas (Tomašas Semoniakas) Baltarusijos agentą įvardijo kaip Uladzislau N.

Jis teigė, kad operacijoje, per kurią buvo sulaikytas asmuo, taip pat dalyvavo Vengrijos ir Moldovos žvalgybos tarnybos.

„Įtariamasis vykdė žvalgybos veiklą Lenkijos ir Vengrijos teritorijoje“, – platformoje „X“ sakė T. Siemoniakas, pridurdamas, kad prokurorai jam pateikė kaltinimus šnipinėjimu.

D. Tuskas pareiškė, kad „Baltarusijos diplomatas, palaikantis agresyvią Baltarusijos tarnybų veiklą prieš mūsų šalį, taip pat bus išsiųstas iš Lenkijos“.

Pasak T. Siemoniako, Užsienio reikalų ministerija iškvietė Baltarusijos reikalų patikėtinį, kad informuotų jį, jog jo diplomato akreditacija buvo panaikinta, o pasiuntinys Lenkijoje paskelbtas persona non grata. 

T. Siemoniakas teigė, kad diplomatas „tiesiogiai dalyvavo žvalgybos veikloje“.

T. Siemoniakas teigė, kad diplomatas „tiesiogiai dalyvavo žvalgybos veikloje".

