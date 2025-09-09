Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų europarlamentarui pateikti kaltinimai dėl 7 nusikaltimų

2025-09-09 16:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 16:57

Didėjant teisiniam spaudimui Lenkijos kraštutinių dešiniųjų europarlamentarui Grzegorzui Braunui, kandidatavusiam į šalies prezidento pareigas, pareikšti kaltinimai dėl septynių nusikalstamų veikų.

(nuotr. SCANPIX)

Didėjant teisiniam spaudimui Lenkijos kraštutinių dešiniųjų europarlamentarui Grzegorzui Braunui, kandidatavusiam į šalies prezidento pareigas, pareikšti kaltinimai dėl septynių nusikalstamų veikų.

REKLAMA
0

2023 m. gruodį G. Braunas pateko į viso pasaulio laikraščių antraštes, kai įsiveržė į Lenkijos parlamente vykusią Chanukos ceremoniją nešinas gesintuvu, kuriuo užgesino žvakes ant tradicinės žydų žvakidės – menoros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liepą prokurorų parengtame kaltinamajame akte išvardyti septyni nusikaltimai, tarp kurių taip pat minimas paskaitos apie Holokaustą nutraukimas Varšuvoje esančiame Vokietijos istorijos institute ir kalėdinės eglutės išmetimas iš Krokuvos miesto teismo pastato 2023 m. pradžioje.

REKLAMA
REKLAMA

Europos Parlamentas sudarė sąlygas G. Braunui pateikti kaltinimus, gegužės mėnesį panaikindamas jo imunitetą. Be to, pastaraisiais mėnesiais šiai institucijai buvo pateikti dar trys generalinio prokuroro prašymai, o Lenkijos policija pateikė ketvirtąjį.

EP narys atsakingas už daugybę prieštaringai vertinamų incidentų, pavyzdžiui, jis daugiau nei valandą laikė nelaisvėje gydytoją dėl jos atlikto aborto, niokojo LGBTQ+ parodas, nuo valstybinių pastatų nukabino ES ir Ukrainos vėliavas, o neseniai suabejojo dujų kamerų egzistavimu nacistinės Vokietijos koncentracijos stovykloje Aušvice.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų