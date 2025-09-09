Į Lenkijos oro erdvę iš rytų įskridę dronai turėtų būti numušami, teigia gynybos ministras

Toks jo komentaras nuskambėjo kitą dieną po to, kai naktį į pirmadienį Lenkijos rytuose esančiame Polatyčės kaime, maždaug už 300 metrų nuo Baltarusijos sienos, buvo rastos drono su užrašais kirilica nuolaužos.
Incidentas įvyko po panašaus atvejo toje pačioje Liublino vaivadijoje, kai praėjusį šeštadienį už 50 km nuo šalies sienos su karo apimta Ukraina buvo aptiktos drono nuolaužos. Valdžios institucijos teigė, kad pirmasis dronas neturėjo jokių karinių ženklų, o antrasis buvo kontrabandininkų.
Be to, rugpjūtį dronas į Lenkiją įskrido iš Baltarusijos ir sprogo Lublino vaivadijos kukurūzų lauke. W. Kosiniak-Kamyszas tuomet sakė, kad tai greičiausiai buvo rusiškas dronas, ir šį incidentą apibūdino kaip „Rusijos Federacijos provokaciją“.
Antradienį interviu privačiam transliuotojui „Radio Zet“,W. Kosiniak-Kamyszas sakė, kad sprendimas numušti užsienio dronus reikalauja „nusimanymo ir įgūdžių“, pažymėdamas, kad Lenkija, kuri ribojasi su kariaujančia šalimi, paprastai susiduria su ginkluotais, imitaciniais arba kontrabandininkų dronais.
„Tai sunkus sprendimas... Būna dienų, kai virš Ukrainos skrenda daugiau kaip 800 dronų. Tokie incidentai, kokie įvyko Lenkijoje nuo karo pradžios prieš trejus su puse metų, vyksta ir kitose šalyse, ir kiekviena jų svarsto, kaip reaguoti“, – tęsė jis.
Jis pridūrė, kad „tai operacijų vadas ir visa oro gynybos sistema turi nuspręsti, ar (dronų – PAP) perėmimas nepadarys didesnės ar mažesnės žalos civiliams gyventojams“.
Toliau jis kreipėsi į miestų ir kaimų, esančių netoli sienų su valstybėmis rytuose, gyventojus, pažadėdamas, kad tarnybos imsis visų įmanomų priemonių jų saugumui užtikrinti Rusijos atakų prieš Ukrainą akivaizdoje.
Tuo tarpu vidaus reikalų viceministras Maciejus Duszczykas antradienį pakartojo W. Kosiniak-Kamyszo teiginį, kad Lenkijos teritorijoje nukrentantys dronai greičiausiai yra imitaciniai, ir paskelbė, kad Varšuva kreipėsi į Europos Komisiją su prašymu padėti pastatyti vadinamąją „dronų sieną“.
„Praėjusią savaitę taip pat kreipėmės į Europos Komisiją dėl finansavimo, galbūt dėl didelės dalies šios dronų sienos“, – sakė pareigūnas interviu valstybiniam kanalui „TVP Info“, turėdamas omenyje bendrą Lenkijos projektą su Baltijos šalimis, Suomija ir Norvegija.
M. Duszczykas sakė, kad net ir patekę į šalies oro erdvę šie ginklai nekelia grėsmės Lenkijai, nes netrukus jie vėl nuskrenda į Ukrainą ir atakuoja jos vakarus.
„Jų numušimo kaina gali būti didesnė nei paprasčiausio leidimo jiems skristi“, – pridūrė jis.
Kalbėdamas apie kontrabandininkų dronus M. Duszczykas paaiškino, kad dauguma jų į Lenkiją patenka nelegaliai, gabendami neapmokestintas cigaretes iš Baltarusijos, ir atsiduria Lenkijos pasienio pareigūnų rankose. Tačiau pastarieji esą buvo ne tokie.
