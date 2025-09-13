J.Loydas kelsis į Turkiją

Marcas Steinas skelbia, kad gynėjas yra arti susitarimo suStambulo „Anadolu Efes“ ekipa. Madrido „Real“ irgi domėjosi žaidėjo paslaugomis, bet nepajėgė jo prisivilioti.
Gynėjas praėjusį sezoną pradėjo Tel Avivo „Maccabi“ gretose, bet kylant karo grėsmei grįžo į Monako „AS Monaco“. Su naujuoju klubu kontraktas jį sieja iki 2026-ųjų.
Vis dėlto „AS Monaco“ gynėjų linija yra perpildyta – ją sudaro Mike’as Jamesas, Elie Okobo, Nickas Calathesas, Matthew Strazelis, Terry Tarpey’us, o pastarosiomis dienomis prisijungė ir Nemanja Nedovičius bei Davidas Michineau.
Europos čempionate 32 metų 193 cm ūgio gynėjas per 32 minutes rinko 22,4 taško (42 procentai tritaškių), 3,3 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 18,6 naudingumo balo.
Eurolygoje jo skaičiai buvo gerokai kuklesni – 21 minutė, 9 taškai (37 procentai tritaškių), 2,9 atkovoto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo bei 8,6 naudingumo balo.
