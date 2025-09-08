Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Paris“ užtikrintai nugalėjo Andoros klubą

2025-09-08 22:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 22:53

Pergalę kontroliniame mače iškovojo Paryžiaus „Paris“ ekipa.

„Paris“ laimėjo tvirtai

Pergalę kontroliniame mače iškovojo Paryžiaus „Paris“ ekipa.

0

Francesco Tabellini auklėtiniai išvykoje 103:90 (29:18, 19:18, 26:18, 29:36) nugalėjo Andoros „MoraBanc“.

„Paris“ po trijų kėlinių varžovus triuškino 74:54, bet vėliau atpalaidavo gynybą ir kiek priartėti leido per paskutinį ketvirtį praleidę net 36 taškus.

16 taškų nugalėtojams surinko Allanas Dokossi (7/8 dvitaškių), 14 – Derekas Willisas (7 atk. kam., 4 rez. perd.), 13 – Justinas Robinsonas (3/3 dvitaškių, 4 rez. perd., 7 išpr. praž.), 11 – Amathas M’Baye (4 rez. perd.), po 9 – Yakouba Ouattara (1/7 tritaškių, 5 atk. kam.), Lamaras Sstevensas ir Sebastianas Herrera (3/7 tritaškių).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeimininkams 15 taškų surinko Aaronas Bestas (3/6 tritaškių), po 13 – Justinas McKoy’us (3/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Kyle’as Kuričius (2/7 tritaškių, 4 rez. perd.) ir Yvesas Ponsas (3/5 tritaškių, 5 atk. kam.).

Joano Plazos auklėtiniai artėjantį sezoną varžysis tik Ispanijos pirmenybėse, paryžiečių laukia antrasis sezonas Eurolygoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

