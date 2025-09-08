Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

S.Jarumbauskas prieš Eurolygos klubą surinko dvigubą dublį

2025-09-08 22:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 22:16

Progą pasigalynėti su Eurolygos klubo žaidėjais puikiai išnaudojo Simas Jarumbauskas.

S.Jarumbauskas veržiasi tarp lyderių Austrijos klube

Progą pasigalynėti su Eurolygos klubo žaidėjais puikiai išnaudojo Simas Jarumbauskas.

0

Lietuvio atstovaujama Vienos „Vienna“ ekipa Botevgrade 74:95 (21:27, 9:20, 19:30, 25:18) nusileido Tel Avivo „Hapoel“.

Eurolygos naujokai triumfavo užtikrintai – po trijų kėlinių izraeliečiai pirmavo 77:49 ir vėliau leido skirtumui tik nežymiai aptirpti.

S.Jarumbauskas atliko dvigubą dublį – 29 minutės, 14 taškų (5/7 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 1/2 baudų metimų), 11 atkovotų ir 2 perimtus kamuolius, 5 klaidas bei 3 pražangas.

Lietuviui geriausiai talkino 13 taškų pelnęs Souley Boumas (0/6 dvitaškių, 2/7 tritaškių), 12 pridėjo Sammy Hunteris (8 atk. kam.), po 9 – Tekele Cottonas (4 klaidos) ir Gregoras Glasas (6 atk. kam., 1/6 tritaškių, 3 klaidos).

Tel Avivo klubui 15 taškų pelnė Danas Oturu (6 atk. kam., 6/7 dvitaškių), 13 – Antonio Blakeney (3/5 tritaškių), 12 – Jonathanas Motley (5 atk. kam., 5/6 dvitaškių), 10 – Elijah Bryantas (5 rez. perd.), 8 – Tyleris Ennisas. „Hapoel“ ant parketo išbandė 15 žaidėjų.

Abi ekipos ruošiasi debiutams – „Hapoel“ pakilo į Eurolygą, o „Vienna“ varžysis Adrijos lygoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

