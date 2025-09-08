Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Š.Jasikevičiaus ekipa tašku krito prieš Dubajaus klubą

2025-09-08 20:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 20:45

Pasirengimą sezonui tęsianti Stambulo „Fenerbahče“ sugėrė minimalią nesėkmę.

W.Baldwinas pergalės nenukalė

Pasirengimą sezonui tęsianti Stambulo „Fenerbahče“ sugėrė minimalią nesėkmę.

0

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai namie 92:93 (21:29, 19:21, 28:19, 24:24) nusileido Dubajaus „Dubai“ klubui.

Turkai turėjo šansų persverti rezultatą, bet Tariko Biberovičiaus prasiveržimą bloku sustabdė Nickas Ongenda.

Eurolygos debiutantams 22 taškus surinko Danilo Andžušičius (5/8 tritaškių), po 19 – Kosta Kondičius ir Dwayne’as Baconas (6 atk. kam.), 15 – Justinas Andersonas (7 atk. kam.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čempionų titulą Eurolygoje ginsiančiai „Fenerbahče“ 17 taškų pelnė Melihas Mahmutoglu, 14 – Wade’as Baldwinas, 13 – Brandonas Bostonas, po 12 – T.Biberovičius ir Devonas Hallas, 11 – Bonzie Colsonas.

Abi rinktinės dar stokoja rinktinėse žaidžiančių krepšininkų. Š.Jasikevičius savo dispozicijoje neturėjo turkų Onuralpo Bitimo ir Sertačo Šanli, italo Nicolo Melli, suomio Mikaelio Jantuneno, latvio Artūro Žagaro, Angolos rinktinėje susižeidusio Jilsono Bango bei prisijungti nespėjusio naujoko Armando Bacot.

Stambulo klubas žygį Eurolygoje pradės spalio 1-osios namų mačų prieš Paryžiaus „Paris“, „Dubai“ diena anksčiau debiutuos savo žiūrovų akivaizdoje priimdami Belgrado „Partizan“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

