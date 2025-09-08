Š.Jasikevičiaus ekipa tašku krito prieš Dubajaus klubą

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai namie 92:93 (21:29, 19:21, 28:19, 24:24) nusileido Dubajaus „Dubai“ klubui.
Turkai turėjo šansų persverti rezultatą, bet Tariko Biberovičiaus prasiveržimą bloku sustabdė Nickas Ongenda.
Eurolygos debiutantams 22 taškus surinko Danilo Andžušičius (5/8 tritaškių), po 19 – Kosta Kondičius ir Dwayne’as Baconas (6 atk. kam.), 15 – Justinas Andersonas (7 atk. kam.).
Čempionų titulą Eurolygoje ginsiančiai „Fenerbahče“ 17 taškų pelnė Melihas Mahmutoglu, 14 – Wade’as Baldwinas, 13 – Brandonas Bostonas, po 12 – T.Biberovičius ir Devonas Hallas, 11 – Bonzie Colsonas.
Abi rinktinės dar stokoja rinktinėse žaidžiančių krepšininkų. Š.Jasikevičius savo dispozicijoje neturėjo turkų Onuralpo Bitimo ir Sertačo Šanli, italo Nicolo Melli, suomio Mikaelio Jantuneno, latvio Artūro Žagaro, Angolos rinktinėje susižeidusio Jilsono Bango bei prisijungti nespėjusio naujoko Armando Bacot.
Stambulo klubas žygį Eurolygoje pradės spalio 1-osios namų mačų prieš Paryžiaus „Paris“, „Dubai“ diena anksčiau debiutuos savo žiūrovų akivaizdoje priimdami Belgrado „Partizan“.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!