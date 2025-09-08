„Top Ekspertų ložė“: neįsivaizduojamas scenarijus, sumišę olandai ir Lietuvos futbolo pergalė

Apie ką buvo prikalbėta?
00:00 Intro. Olandam kainos Lietuvoje – kaip namie
04:44 Ervino iššūkis Bagdonui
06:30 Prieš Maltą – skausmas akims, veikėjas teisėjas ir (ne)pateisinamas rezultatas
27:30 Sofos ekspertas laidoje
33:48 Neįkvepianti pradžia ir per pigus įvartis
37:34 Magic Justas, Magic Gvidas
39:22 Daug pasakanti Gineičio reakcija
41:10 Kai esi laimėjęs jau per pertrauką
46:00 Nukrypkime prie moterų
47:24 Fantastiškas reginys ir išvystas rekordas
53:15 Koemano gynybinis keitimas ir Lietuvos spaudimas rungtynių pabaigoje
56:50 Ultimatumas Jankauskui
1:03:25 Rinktinė pralaimėjo, bet laimėjo futbolas
1:04:25 Olandų bėdos – jų bėdos
1:05:30 Kaip Koemanas Gvidą įsiminė
1:07:25 Kas darosi Nyderlandų spaudoje! Ir pastebėjimas Lietuvos sportininkam
1:12:38 Girdvainis VS Van Dijkas ir interviu olandų transliuotojui
1:15:53 Kas dar nelabai patiko..
1:18:22 Ispanai suvyniojo Turkiją, Ronaldo gražus momentas
1:21:37 Lietuva-Latvija prieš Serbiją ir išsprūdęs šansas
