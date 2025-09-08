Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Top Ekspertų ložė“: neįsivaizduojamas scenarijus, sumišę olandai ir Lietuvos futbolo pergalė

2025-09-08 20:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 20:38

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Top Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas liūdėjo dėl Lietuvos rinktinės rungtynių su Malta ir gėrėjosi vaizdu susitikime su Nyderlandais.

„Top Ekspertų ložė“ | Organizatorių nuotr.

0

Apie ką buvo prikalbėta?

00:00 Intro. Olandam kainos Lietuvoje – kaip namie

04:44 Ervino iššūkis Bagdonui

06:30 Prieš Maltą – skausmas akims, veikėjas teisėjas ir (ne)pateisinamas rezultatas

27:30 Sofos ekspertas laidoje

33:48 Neįkvepianti pradžia ir per pigus įvartis

37:34 Magic Justas, Magic Gvidas

39:22 Daug pasakanti Gineičio reakcija

41:10 Kai esi laimėjęs jau per pertrauką

46:00 Nukrypkime prie moterų

47:24 Fantastiškas reginys ir išvystas rekordas

53:15 Koemano gynybinis keitimas ir Lietuvos spaudimas rungtynių pabaigoje

56:50 Ultimatumas Jankauskui

1:03:25 Rinktinė pralaimėjo, bet laimėjo futbolas

1:04:25 Olandų bėdos – jų bėdos

1:05:30 Kaip Koemanas Gvidą įsiminė

1:07:25 Kas darosi Nyderlandų spaudoje! Ir pastebėjimas Lietuvos sportininkam

1:12:38 Girdvainis VS Van Dijkas ir interviu olandų transliuotojui

1:15:53 Kas dar nelabai patiko..

1:18:22 Ispanai suvyniojo Turkiją, Ronaldo gražus momentas

1:21:37 Lietuva-Latvija prieš Serbiją ir išsprūdęs šansas

