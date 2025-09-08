K.Evansas žengė ant parketo, o „Olympiacos“ neturėjo problemų su Patrų komanda

Nugalėtojams Aleksandras Vezenkovas pelnė 19 taškų (6 atk. kam.), Sabenas Lee – 18, Donta Hallas – 15 (6 atk. kam.), Khalifa Koumadje – 12 (5 atk. kam.), Tysonas Wardas – 11, Evanas Fournier pridėjo 9.
Po labai ilgos pertraukos ant parketo žengęs Keenanas Evansas per 20 minučių pasižymėjo 3 taškais (1/4 metimai, 4 rez. perd., 5 praž.).
Pralaimėjusiems Leytonas Hammondsas įmetė 12, Kendalas Colemanas – 11, Nikos Plotas ir JP Macura surinko po 8.
