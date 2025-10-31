Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Paaiškėjo tikroji automobiliams skirtų lustų krizės priežastis: sprendimas įsiutino Kiniją

2025-10-31 07:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 07:02

Praėjusį mėnesį įvykęs precedento neturintis Nyderlandų vyriausybės sprendimas perimti lustų gamintojos „Nexperia“ kontrolę buvo priimtas neatsitiktinai. Paaiškėjusios naujos detalės atskleidžia tikrąjį dramos mastą. 

BMW automobilių gamykla (nuotr. gamintojo)

0

„Bloomberg“ praneša, kad tai buvo desperatiškas žingsnis, siekiant sustabdyti buvusio generalinio direktoriaus Zhang Xuezheng planus faktiškai paralyžiuoti bendrovės veiklą Europoje ir perkelti jos turtą į Kiniją.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos" rubrikoje.

Kaip teigia su situacija artimai susipažinę šaltiniai, Zhang Xuezheng, kuris tuo pačiu yra ir „Nexperia“ motininės Kinijos kompanijos „Wingtech Technology“ įkūrėjas, jau buvo paruošęs planą išgabenti svarbią gamybos įrangą iš „Nexperia“ padalinių Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Be to, buvo siekiama perkelti gyvybiškai svarbius patentus iš Nyderlandų tiesiai į Kiniją.

Šie veiksmai buvo įvertinti kaip tiesioginis bandymas išdarinėti Europos padalinį, visą vertę perkeliant į Kinijos motininę kompaniją.

Tai taip pat paaiškina, kodėl Nyderlandų vyriausybė veikė taip žaibiškai ir nederinusi veiksmų su ES partneriais – baimintasi, kad delsimas bus pražūtingas. Situaciją dar labiau aštrino informacija, kad Z. Xuezheng taip pat planavo atleisti apie 40 proc. „Nexperia“ darbuotojų Europoje.

Po to, kai Amsterdamo teismas spalio 7 d. nušalino Z. Xuezheng nuo pareigų, pati „Wingtech“ visus kaltinimus kategoriškai neigia.

Spalio 30 d. išplatintame pareiškime „Wingtech“ tvirtino, kad „jokio „technologijų perdavimo“ ar „technologijų vagystės“ nebuvo“, o dalijimasis technologijomis yra būtinas lustų gamybos procesas.

„Be to, „Wingtech Technology“ yra teisėta „Nexperia“ kontroliuojanti akcininkė... nėra jokio pagrindo „vogti“ technologijas iš dukterinės įmonės“, – teigiama pranešime.

Vis dėlto, šis „Wingtech“ paaiškinimas niekaip nepaneigia informacijos apie planuotą fizinį gamybos įrangos išvežimą iš Europos ir masinius atleidimus.

