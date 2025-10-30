Parduodamas policijos siaubu pramintas „Opel“: 1990-aisiais niekas negalėjo šio automobilio pavyti

Šio unikalaus automobilio istorija prasidėjo 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, kai „General Motors“ koncernui priklausė tiek vokiečių „Opel“, tiek britų sportinių automobilių gamintojas „Lotus“. Būtent tada gimė ambicinga idėja sukurti neprilygstamą automobilį, o „Lotus“ ėmėsi neįprasto vaidmens – tapo gamykliniu „Opel Omega“ tobulintoju.
Britų inžinieriai standartinį „Omega“ išrinko iki paskutinio varžto. Šešių cilindrų variklio darbinis tūris buvo padidintas iki 3,6 litro. Vėliau buvo sumažintas suspaudimo laipsnis ir, svarbiausia, sumontuoti du „Garett T25“ turbokompresoriai.
Rezultatas – pribloškiantis: 382 arklio galios ir 568 Nm sukimo momentas. Šie skaičiai leido 1,7 tonos sveriančiam sedanui iki 100 km/val. įsibėgėti per 5,2 sekundės ir pasiekti maksimalų 283 km/val. greitį – rodiklį, kurio tuo metu negalėjo pasiekti joks kitas serijinis sedanas pasaulyje.
Milžinišką galią galiniams ratams per blokuojamą diferencialą perdavė 6 laipsnių mechaninė ZF pavarų dėžė, pasiskolinta iš „Corvette ZR1“. Tai buvo vienintelė GM koncerno dėžė, galėjusi atlaikyti tokią apkrovą.
Tokia dinamika, iki tol būdinga tik „Ferrari“ ar „Lamborghini“, akimirksniu pavertė santūrų sedaną itin geidžiamu įrankiu nusikaltėlių pasaulyje, ypač Didžiojoje Britanijoje.
Internete iki šiol galima rasti archyvinių vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip beviltiškai policijos automobiliai bando vytis dingstantį „Lotus Carlton“. Pareigūnų neviltis buvo tokia didelė, kad jie kreipėsi į Britanijos parlamentą, reikalaudami uždrausti šį automobilį.
Nors pasiūlymas nebuvo priimtas, policijos atstovo žodžiai tuo metu nuskambėjo itin iškalbingai: „Mes tiesiog negalėjome prie to daikto priartėti, ir neatrodo tikėtina, kad kada nors galėsime.“
Nors buvo planuota pagaminti per tūkstantį vienetų, realiai nuo konvejerio nuriedėjo tik apie 950 automobilių (įskaitant apie 284 „Carlton“ su vairu dešinėje). Dėl savo retumo ir legendinės istorijos jie tapo itin geidžiamais kolekciniais egzemplioriais.
Dabar parduodamas 1992 metų „Lotus Omega“ yra būtent toks kolekcinis perlas. Per 33 metus jis nuvažiavo vos 26 402 kilometrus. Nuotraukose matyti, kad automobilis yra idealios būklės. Tiek ikoniška „Imperial Green“ spalva nudažytas kėbulas, tiek tamsios odos ir medžio apdailos interjeras atrodo nepriekaištingai.
Už šią legendą prašoma įspūdinga suma – 124 900 eurų. Tačiau faktas, kad šį, techniškai „Opel“ pagrindu sukurtą, automobilį parduoda oficialus „Ferrari“ atstovas, tik dar kartą patvirtina jo išskirtinį statusą automobilių istorijoje.
