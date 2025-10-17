Naujoji „Stellantis“ pavarų dėžė eDCT7: sudėtingesnė ir protingesnė, nei manėte

Iš pirmo žvilgsnio, tai – tik dar viena pavarų dėžė su papildoma pavara. Tačiau, iš tiesų, po jos dangčiu slypi itin protingas ir neįprastas inžinerinis sprendimas, sujungiantis dviejų skirtingų technologijų pasaulius.
Pirmiausia, svarbu suprasti kontekstą. Iki šiol „Stellantis“ 48V „švelniojo“ hibrido sistemose naudojo šešių laipsnių dvigubos sankabos pavarų dėžę.
Jos viduje integruotas 21 kW elektros variklis atlieka protingą funkciją – „užpildo“ sukimo momento duobę perjungiant pavaras, todėl galia ratams tiekiama be jokių trikdžių.
Tačiau naujoji septynių laipsnių eDCT7, sukurta kartu su belgų specialistais „Punch Powertrain“, yra skirta galingesnėms iš tinklo įkraunamų hibridų (PHEV) sistemoms ir veikia pagal visiškai kitokią filosofiją.
Integruotas elektros variklis, veikiantis gerokai aukštesne 320 voltų įtampa, pasiekia solidžią 92 kW galią. Tačiau tikrasis perversmas slypi pačios pavarų dėžės mechanikoje.
Tai – neįprastas dvigubos sankabos ir klasikinės planetarinės automatinės pavarų dėžės hibridas. Inžinieriai į konstrukciją integravo planetarinį mechanizmą, sujungtą su viena iš dviejų sankabų.
Kodėl tai svarbu? Šis sprendimas leido sukurti neįtikėtinai kompaktišką pavarų dėžę, kurioje gerokai sumažėjo velenų ir krumpliaračių skaičius.
Viena sankaba veikia kaip įprasta, o kita – stabdydama planetarinį mechanizmą, panašiai kaip tradicinėse automatinėse dėžėse. Paprastai tariant, tai – ne klasikinė DSG, kokią esame įpratę matyti „Volkswagen“ modeliuose, o kur kas sudėtingesnis ir efektyvesnis mechanizmas.
Būtent dėl šio kompaktiškumo (jos ilgis siekia vos 32–38 cm), ji idealiai tinka moderniems automobiliams su skersai sumontuotu varikliu, kur erdvė po gaubtu yra itin ribota.
