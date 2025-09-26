„Opel“ ėmėsi iniciatyvos: parodė kaip autonominiai automobiliai kalbėsis su žmonėmis

Kartu su Darmštato technikos universitetu sukurta sistema naudoja tris naujas spalvas, turinčias aiškias reikšmes.
Priekiniai ir galiniai posūkiai šviečia turkio spalva, kai automobilis važiuoja autonominiu režimu. Tai signalas kitiems eismo dalyviams, kad vairuoja ne žmogus.
Kai automobilis aptinka pėsčiąjį savo kelyje, apšvietimas pasikeičia į violetinį ir priekyje parodomas perspėjimo simbolis. Tai reiškia: „Aš tave matau ir lėtėju“.
Automobiliui visiškai sustojus, jis nušvinta žaliai, taip duodamas aiškų signalą pėsčiajam: „Kelias laisvas, eiti saugu“.
Pasak kūrėjų, šios spalvos pasirinktos specialiai, nes jos nėra naudojamos kituose eismo signaluose ir nesukels painiavos.
Už šios komunikacijos slypi sudėtingos technologijos. Specialiai modifikuotame „Opel Grandland“ modelyje įmontuota kamera nuolat stebi aplinką, o dirbtinis intelektas analizuoja pėsčiųjų judesius ir gestus, siekdamas nuspėti jų ketinimus.
„Šiuolaikiniai žibintai gali kur kas daugiau, nei tik apšviesti kelią“, – teigia „Stellantis“ koncerno apšvietimo skyriaus vadovas Philippas Röcklis.
Anot jo, ateityje net ir gamintojo logotipas gali tapti ekranu, rodančiu informacinius pranešimus. Šis eksperimentas rodo, kaip esamus automobilio elementus bus galima lengvai pritaikyti komunikacijai, kai autonominio vairavimo funkcijos taps kasdienybe.
