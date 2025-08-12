„Opel Ascona B“ ir „Manta B“ legendai – 50 metų: sėkmė rinkoje ir triumfas ralio trasose

Viskas prasidėjo 1970 metais, kai „Opel“ pristatė „Ascona“ – naują modelių liniją, turėjusią konkuruoti su „Ford Taunus“. Tuo pat metu, kaip atsakas „Ford Capri“ modeliui, buvo sukurta ir „Opel Manta“ kupė.
Erdvesnė, tylesnė ir komfortiškesnė
1975 metų Frankfurto automobilių parodoje debiutavusi antroji karta, nors ir naudojo tą pačią GM-H platformą, buvo patobulinta visose srityse.
„Ascona B“ tapo gerokai erdvesnė – kėbulas pailgėjo 20 cm, o ratų bazė išaugo beveik 9 cm. Tai leido pasiūlyti komfortiškesnį saloną su patogesnėmis sėdynėmis ir geresniu šoniniu prilaikymu. Patobulinta pakaba ir platesnė vėžė užtikrino geresnes valdymo savybes.
„Opel“ inžinieriai daug dėmesio skyrė ir aerodinamikai. Nors automobilio priekinis plotas padidėjo, kėbulas tapo aptakesnis, todėl sumažėjo degalų sąnaudos ir vėjo keliamas triukšmas. Beveik 20 proc. padidintas stiklų plotas pagerino matomumą ir sukūrė erdvesnio salono pojūtį.
„Ascona B“ pirkėjai galėjo rinktis iš gausios benzininių variklių gamos – nuo 1,2 iki 2,0 litro darbinio tūrio, kurių galia siekė nuo 54 AG iki 110 AG. Trumpą laiką buvo siūlomas ir 2,0 litrų dyzelinis variklis, pasiekiantis 58 AG.
Tuos pačius benzininius motorus turėjo ir „Manta B“, išsiskyrusi sportiškomis proporcijomis ir stačiakampiais priekiniais žibintais. Ypač vertinama buvo „Manta GT/E“ versija su matiniu juodu variklio gaubtu, standesne pakaba ir galingesniu 105 AG varikliu.
Triumfas ralio pasaulyje
Sėkmės istoriją vainikavo pasiekimai automobilių sporte. Dar su pirmosios kartos „Ascona“ legendinis pilotas Walteris Röhrlis 1974 m. laimėjo Europos ralio čempionatą. Šios sėkmės pėdomis pasekė specialiai homologacijai 1979 m. sukurtas „Ascona 400“ modelis.
Būtent su šio modelio ralio bolidu, kurio galia siekė įspūdingas 260 AG, Walteris Röhrlis 1982 metais iškovojo Pasaulio ralio čempiono titulą.
Vėliau pasirodė ir „Manta 400“, kurios lenktyninė versija turėjo apie 280 AG ir skynė pergales nacionaliniuose čempionatuose.
„Ascona B“ gamyba baigėsi 1981 metais, pagaminus apie 1,5 mln. automobilių. Tuo tarpu „Manta B“ tapo ilgiausiai gamintu „Opel“ modeliu istorijoje – ji nuo konvejerio riedėjo net iki 1988 metų.Iš viso pagaminta per 550 tūkst. vienetų.
