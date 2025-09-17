„Opel“ vadovas rėžė be užuolankų: „ES reikalavimai nuėjo per toli“

Jis prisijungė prie vis garsiau girdimo pramonės lyderių choro, atvirai kritikuojančio Europos Sąjungos politiką. Jo diagnozė negailestinga: perteklinis reguliavimas žudo įperkamus automobilius ir stumia Europos pramonę į krizę.
„Opel“ šiuo metu visoje Europoje siūlo plačią modelių gamą skirtingose kainų kategorijose, tačiau pardavimai stringa tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Būtent ši skaudi realybė, panašu, ir paskatino F. Huettlą kalbėti atvirai.
Brangios taisyklės mažam automobiliui
„Šiandien mums praktiškai nebeįmanoma pasiūlyti automobilio, kainuojančio mažiau nei 15 tūkstančių eurų, kaip buvo prieš šešerius ar septynerius metus“, – interviu Vokietijos spaudai teigė F. Huettlas.
Pasak jo, didžiausią finansinę naštą sukuria „vieno kirpimo“ taisyklės, taikomos visiems automobiliams vienodai.
„Pavyzdžiui, kiekvienas „Opel Corsa“ privalo turėti eismo juostos palaikymo sistemą. Tai puikus pagalbininkas greitkelyje. Bet ar jo tikrai reikia „Corsa“ automobiliui, kuriuo žmonės kasdien į darbą važiuoja vos 20 ar 30 kilometrų?“ – retoriškai klausė „Opel“ vadovas.
Tokių privalomų, bet ne visada reikalingų sistemų sąrašas ilgas. Nors prabangiame „Mercedes“ jų kaina neatrodo tokia didelė, bet kokie papildomi technologiniai reikalavimai kaip reikiant išpučia mažo hečbeko savikainą.
Būtent tai, pasak F. Huettlo, yra viena iš priežasčių, kodėl Europos automobilių rinka traukiasi. „2019 metais Europoje buvo parduodama 18 milijonų naujų automobilių per metus. Dabar – trimis milijonais mažiau“, – priminė jis. Didžiausią smūgį patyrė būtent mažų, anksčiau įperkamų automobilių segmentas.
ES politika pati kiša pagalius į ratus
„Opel“ vadovas įsitikinęs, kad tokia politika kiršina pačią ES su savimi. Siekdama didesnio saugumo ir mažesnės taršos, ji savo taisyklėmis padaro naujus, saugesnius ir švaresnius automobilius neįperkamus didelei daliai visuomenės.
„Dėl to pirkėjai iš naujų automobilių salonų yra išvejami į naudotų automobilių aikšteles“, – teigia F. Huettlas.
Taip stabdomas natūralus automobilių parko atsinaujinimas ir atitolinami pačios ES iškelti ekologijos bei saugumo tikslai.
F. Huettlo pasisakymas – tai ne tik „Opel“, bet ir daugelio tradicinių Europos gamintojų skaudulys. Tai atviras signalas Briuseliui, kad balanso tarp saugumo, ekologijos ir įperkamumo paieškos nuėjo klystkeliais.
