  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Europos nepriklausomybei nuo Kinijos įsižiebė viltis: atsirado „Northvolt“ pirkėjas

2025-08-10 14:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 14:09

Jungtinių Amerikos Valstijų akumuliatorių gamintoja „Lyten“ pasirašė susitarimą įsigyti visą bankrutavusios Švedijos bendrovės „Northvolt“ turtą Švedijoje ir Vokietijoje. Sandoris apima tris gamyklas, įskaitant statomą gamyklą Haidėje, Vokietijoje, ir visą intelektinę nuosavybę.

Northvolt (nuotr. gamintojo)

Jungtinių Amerikos Valstijų akumuliatorių gamintoja „Lyten" pasirašė susitarimą įsigyti visą bankrutavusios Švedijos bendrovės „Northvolt" turtą Švedijoje ir Vokietijoje. Sandoris apima tris gamyklas, įskaitant statomą gamyklą Haidėje, Vokietijoje, ir visą intelektinę nuosavybę.

Sandorio vertė siekia apie penkis milijardus JAV dolerių, tačiau tikslios finansinės detalės nėra atskleidžiamos. Bendrovei „Lyten“ atitenka jau veikiantys 16 gigavatvalandžių (GWh) gamybos pajėgumai, daugiau nei 15 GWh statomų pajėgumų, taip pat planai plėstis iki 100 GWh. Įsigytas ir Vesterose esantis mokslinių tyrimų bei plėtros centras, kuris laikomas vienu moderniausių Europoje.

„Lyten“ pranešė, kad planuoja vėl įdarbinti didžiąją dalį anksčiau atleistų „Northvolt“ darbuotojų. Tikimasi, kad Skelleftėjos ir Vesteroso gamyklose gamyba bus atnaujinta iškart po sandorio užbaigimo.

Bendrovė taip pat patvirtino, kad tęs gamyklos statybas Haidėje, kurios pradinis planuojamas pajėgumas yra 15 GWh.

Projektą siekiama įgyvendinti bendradarbiaujant su Vokietijos federaline vyriausybe, atsižvelgiant į pradinę valstybės paramos programą. Gamyklos statyboms „Northvolt“ buvo gavusi apie 600 milijonų eurų paskolą iš valstybinio banko KfW, už kurią po lygiai laidavo federalinė ir Šlėzvigo-Holšteino žemės vyriausybės.

Švedijos vicepremjerė Ebba Busch įvertino šį įsigijimą kaip teigiamą žingsnį, kuris naudingas tiek Švedijai, tiek buvusiems „Northvolt“ darbuotojams.

Šis sandoris, pasak jos, sustiprins šalies poziciją kaip svarbaus Europos energetinės nepriklausomybės centro. Panašiai susitarimą vertino ir Šlėzvigo-Holšteino ministras pirmininkas Danielis Güntheris, tačiau pabrėžė, jog dar liko suderinti kai kurias detales ir gauti reikiamus leidimus.

„Lyten“ yra žinoma dėl savo ličio-sieros akumuliatorių technologijos, kuri nenaudoja nikelio, kobalto ar mangano.

Remiantis nuosava „Lyten 3D Graphene“ platforma, šie akumuliatoriai pasižymi didesniu energijos tankiu ir mažesnėmis gamybos sąnaudomis.

Bendrovė siekia pritaikyti savo technologijas dronuose, gynybos pramonėje, aviacijoje, energijos kaupimo sistemose ir elektromobiliuose.

