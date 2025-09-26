Įkvėptas „Olialia“ pupyčių: Stano sukūrė netikėtą kūrinį naujajam kultūros ministrui

Muzikos prodiuseris neslėpė, kad paskirtas kandidatas jį glumina ir kelia rimtų abejonių.
Priminė „Olialia“ pupytes
Penktadienį Stano socialiniuose tinkluose aptarė prezidento sprendimą, neslėpdamas nesuprantantis, kodėl ministru paskirtas žmogus be patirties kultūros srityje. Vakare jis dar kartą nustebino – pasitelkęs dirbtinį intelektą sukūrė vaizdo klipą su specialiai šiai situacijai pritaikyta daina, įkvėpta legendinių „Olialia“ pupyčių. Įraše pasirodo ir pats kandidatas, ir Remigijus Žemaitaitis.
„Linkėdamas sėkmės skiriu muzikos kūrinį. Kai 2005 metais įrašinėjau „Olialia“ merginų balsus, negalvojau, kad ši daina taip tiks Kultūros ministerijai 2025 metais. Muzika ir tekstas – Aleksandras Makejevas“, – rašė Stano „Facebook“ įraše.
Tikėjosi, kad tai tik pokštas
Dar ketvirtadienį atlikėjas dalyvavo proteste ir atvirai pasipiktino pastaraisiais sprendimais socialiniuose tinkluose. Stano pripažino, kad iš pradžių kandidatūra jam atrodė lyg nevykęs pokštas, tačiau dabar situaciją vertina visai kitaip. Pasak jo, liūdniausia tai, kad kultūros bendruomenė visiškai nepalaiko paskirto ministro.
„Pirmą kartą gyvenime susiduriu su tokiu vieningumu tarp kultūrininkų. Kaip galima paskirti ministru žmogų, kurio visiškai nepalaiko kultūros bendruomenė?“, – rašė jis „Facebook“ įraše.
