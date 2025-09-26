Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Įkvėptas „Olialia“ pupyčių: Stano sukūrė netikėtą kūrinį naujajam kultūros ministrui

2025-09-26 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 20:10

Sprendimas kultūros ministru paskirti Igną Adomavičių sulaukė audringų reakcijų – į tai savitai sureagavo ir Stanislavas Stavickis-Stano sukūręs nostalgišką priminimą apie „Olialia" laikus.

Sprendimas kultūros ministru paskirti Igną Adomavičių sulaukė audringų reakcijų – į tai savitai sureagavo ir Stanislavas Stavickis-Stano sukūręs nostalgišką priminimą apie „Olialia“ laikus.

10
Muzikos prodiuseris neslėpė, kad paskirtas kandidatas jį glumina ir kelia rimtų abejonių.

Priminė „Olialia“ pupytes

Penktadienį Stano socialiniuose tinkluose aptarė prezidento sprendimą, neslėpdamas nesuprantantis, kodėl ministru paskirtas žmogus be patirties kultūros srityje. Vakare jis dar kartą nustebino – pasitelkęs dirbtinį intelektą sukūrė vaizdo klipą su specialiai šiai situacijai pritaikyta daina, įkvėpta legendinių „Olialia“ pupyčių. Įraše pasirodo ir pats kandidatas, ir Remigijus Žemaitaitis.

„Linkėdamas sėkmės skiriu muzikos kūrinį. Kai 2005 metais įrašinėjau „Olialia“ merginų balsus, negalvojau, kad ši daina taip tiks Kultūros ministerijai 2025 metais. Muzika ir tekstas – Aleksandras Makejevas“, – rašė Stano „Facebook“ įraše.

Tikėjosi, kad tai tik pokštas

Dar ketvirtadienį atlikėjas dalyvavo proteste ir atvirai pasipiktino pastaraisiais sprendimais socialiniuose tinkluose. Stano pripažino, kad iš pradžių kandidatūra jam atrodė lyg nevykęs pokštas, tačiau dabar situaciją vertina visai kitaip. Pasak jo, liūdniausia tai, kad kultūros bendruomenė visiškai nepalaiko paskirto ministro.

„Pirmą kartą gyvenime susiduriu su tokiu vieningumu tarp kultūrininkų. Kaip galima paskirti ministru žmogų, kurio visiškai nepalaiko kultūros bendruomenė?“, – rašė jis „Facebook“ įraše.

2025-09-26 20:31
vienas bukas koncertnykų amsiukas. Matomai už kiekvieną palojimą jam sumoka, tai negali neloti.
Atsakyti
Archis
Archis
2025-09-26 20:22
Neklausiau to kurinio ir siaip jo kuriniu vengiu kiek imanoma, bet apskritai ta Stano pasalinkit pagaliau is eterio, kas antra diena Stano, uzp1so jau konkreciai kazkoks
Atsakyti
Komunistas dainininkas
Komunistas dainininkas
2025-09-26 20:15
Landzbergistano mokyklais kūrk tu asile, čistuškių vatnikas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
