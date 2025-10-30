Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Paskelbė kiek Lietuvoje kainuos „Renault Clio“: pirmieji modeliai šalyje pasirodys kitąmet

2025-10-30 12:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 12:48

Nuo spalio 30 dienos Lietuvoje oficialiai pradedami priimti šeštosios kartos „Renault Clio“ užsakymai. Pradinė populiaraus hečbeko kaina siekia 19 890 eurų, o pirmuosius automobilius pirkėjams planuojama pristatyti 2026-ųjų pradžioje.

Renault Clio full hybrid E-Tech (nuotr. gamintojo)
29

0

Šeštoji „Clio“ karta, pasižyminti radikaliai atnaujintu dizainu, papildo gausią Prancūzijos gamintojo B segmento gamą, kurioje jau yra elektriniai „Renault 5“ bei „Renault 4“ ir hibridinis „Captur“.

Naujos kartos „Renault Clio“
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naujos kartos „Renault Clio“

Didžiausias techninis atnaujinimas – patobulinta „E-Tech“ hibridinė pavara. Lyginant su pirmtaku, jos galia padidėjo 15 AG, o sukimo momentas – 22 Nm.

Tai leido sutrumpinti įsibėgėjimo laiką iki 100 km/val. viena sekunde. Dabar jis trunka 8,3 sekundės. Gamintojas pabrėžia, kad šis modelis išlieka vienas efektyviausių klasėje: deklaruojamos degalų sąnaudos – vos 3,9 l/100 km, o CO₂ emisija – 89 g/km.

Lietuvos pirkėjams siūlomi trys komplektacijos lygiai: „Evolution“, „Techno“ ir sportiškiausias „Esprit Alpine“. Bazinio modelio kaina – 19 890 eurų, o „E-Tech“ hibridinė versija kainuoja nuo 27 890 eurų.

Vienas didžiausių naujojo „Clio“ privalumų – itin gausi jau bazinė „Evolution“ komplektacija. Joje vairuotojai ras įrangą, dažnai sutinkamą tik aukštesnės klasės automobiliuose: prisitaikančiąją pastovaus greičio palaikymo sistemą, vairuotojo dėmesio stebėjimo sistemą, 10,1 colio centrinį ekraną su išmaniojo telefono dubliavimo funkcija, klimato kontrolę ir galinius statymo jutiklius.

Aukštesnis „Techno“ lygis prideda „OpenR Link“ multimedijos sistemą su integruotomis „Google“ paslaugomis, automatinę klimato kontrolę, beraktę sistemą, atbulinės eigos vaizdo kamerą ir 16 colių lengvojo lydinio ratlankius.

Aukščiausia „Esprit Alpine“ versija išsiskiria ne tik sportiška „Alcantara“ apdaila ir 18 colių ratlankiais, bet ir pilnu saugumo sistemų paketu, į kurį įeina aktyvi vairuotojo pagalbos sistema, aklosios zonos stebėjimas, saugaus išlipimo funkcija ir galinio automatinio avarinio stabdymo sistema.

