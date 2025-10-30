Paskelbė kiek Lietuvoje kainuos „Renault Clio“: pirmieji modeliai šalyje pasirodys kitąmet

Šeštoji „Clio“ karta, pasižyminti radikaliai atnaujintu dizainu, papildo gausią Prancūzijos gamintojo B segmento gamą, kurioje jau yra elektriniai „Renault 5“ bei „Renault 4“ ir hibridinis „Captur“.
Didžiausias techninis atnaujinimas – patobulinta „E-Tech“ hibridinė pavara. Lyginant su pirmtaku, jos galia padidėjo 15 AG, o sukimo momentas – 22 Nm.
Tai leido sutrumpinti įsibėgėjimo laiką iki 100 km/val. viena sekunde. Dabar jis trunka 8,3 sekundės. Gamintojas pabrėžia, kad šis modelis išlieka vienas efektyviausių klasėje: deklaruojamos degalų sąnaudos – vos 3,9 l/100 km, o CO₂ emisija – 89 g/km.
Lietuvos pirkėjams siūlomi trys komplektacijos lygiai: „Evolution“, „Techno“ ir sportiškiausias „Esprit Alpine“. Bazinio modelio kaina – 19 890 eurų, o „E-Tech“ hibridinė versija kainuoja nuo 27 890 eurų.
Vienas didžiausių naujojo „Clio“ privalumų – itin gausi jau bazinė „Evolution“ komplektacija. Joje vairuotojai ras įrangą, dažnai sutinkamą tik aukštesnės klasės automobiliuose: prisitaikančiąją pastovaus greičio palaikymo sistemą, vairuotojo dėmesio stebėjimo sistemą, 10,1 colio centrinį ekraną su išmaniojo telefono dubliavimo funkcija, klimato kontrolę ir galinius statymo jutiklius.
Aukštesnis „Techno“ lygis prideda „OpenR Link“ multimedijos sistemą su integruotomis „Google“ paslaugomis, automatinę klimato kontrolę, beraktę sistemą, atbulinės eigos vaizdo kamerą ir 16 colių lengvojo lydinio ratlankius.
Aukščiausia „Esprit Alpine“ versija išsiskiria ne tik sportiška „Alcantara“ apdaila ir 18 colių ratlankiais, bet ir pilnu saugumo sistemų paketu, į kurį įeina aktyvi vairuotojo pagalbos sistema, aklosios zonos stebėjimas, saugaus išlipimo funkcija ir galinio automatinio avarinio stabdymo sistema.
