Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Europos automobilių milžinų nesutarimai: Prancūzija ir Ispanija gina benzininių variklių draudimą, Vokietija dvejoja

2025-10-28 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 17:06

Artėjant Europos Komisijos numatytai vidaus degimo variklių draudimo nuo 2035 metų peržiūrai, tarp didžiųjų Europos valstybių ryškėja fundamentalūs nesutarimai. Prancūzija ir Ispanija griežtai pasisako prieš bet kokį taisyklių švelninimą, tuo tarpu Vokietija, nors ir oficialiai palaikanti tikslą, ieško lankstesnių sprendimų ir išimčių, ypač sintetiniais degalais varomiems automobiliams.

24 valandų elektromobilių lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko)
16

Artėjant Europos Komisijos numatytai vidaus degimo variklių draudimo nuo 2035 metų peržiūrai, tarp didžiųjų Europos valstybių ryškėja fundamentalūs nesutarimai. Prancūzija ir Ispanija griežtai pasisako prieš bet kokį taisyklių švelninimą, tuo tarpu Vokietija, nors ir oficialiai palaikanti tikslą, ieško lankstesnių sprendimų ir išimčių, ypač sintetiniais degalais varomiems automobiliams.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paryžiaus ir Madrido pozicija – aiški ir bekompromisė. Jų vyriausybės argumentuoja, kad bet koks bandymas keisti jau patvirtintas taisykles sulėtintų pramonės modernizaciją ir pabrangintų perėjimą prie elektromobilių, į kurį gamintojai jau investavo milijardus. Jų manymu, dabar svarbiausia yra išlaikyti taisyklių stabilumą, spartinti įkrovimo infrastruktūros plėtrą ir koncentruotis į elektromobilių kainų mažinimą, o ne kurti papildomas išimtis.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Prancūzijos prezidento „Renault Rafale“
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prancūzijos prezidento „Renault Rafale“

Vokietijos pozicija – kur kas sudėtingesnė ir dviprasmiškesnė. Nors Berlynas oficialiai remia nulinės emisijos tikslą, jis nuo pat pradžių kovojo ir toliau kovoja už išimtį sintetiniams degalams (e. degalams).

Vokietijos vidaus debatuose dominuoja „technologinio neutralumo“ argumentas, o kai kurios politinės jėgos netgi norėtų ilgesnio pereinamojo laikotarpio hibridiniams automobiliams.

REKLAMA
REKLAMA

Šią dviprasmybę lemia vidiniai valdančiosios koalicijos nesutarimai – ambicingi klimato tikslai susiduria su baime prarasti pramonės konkurencingumą ir neigiamu socialiniu poveikiu regionams, priklausomiems nuo automobilių pramonės. Rezultatas – atsargi pozicija: formaliai neraginama atšaukti 2035-ųjų tikslo, bet aktyviai ieškoma būdų, kaip jį „pritaikyti praktiškai“, kad pramonė išvengtų didelių sukrėtimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prancūzija ir Ispanija atkerta, kad siaura techninė galimybė naudoti e. degalus egzistuoja ir dabar, nekeičiant pagrindinių įstatymų, todėl nėra jokio reikalo vėl atidaryti „Pandoros skrynią“. Jų teigimu, taisyklių perrašinėjimas tik padidintų kaštus, sustabdytų investicijas ir sulėtintų inovacijas, kurios yra būtinos norint pasivyti lyderius įperkamų elektromobilių srityje.

Diskusija aštrėja ir dėl to, kad ES tuo pačiu metu sprendžia dėl taršos tikslų iki 2040 metų. Griežtosios linijos šalininkai pabrėžia, kad tik aiškios ir nekintančios taisyklės leis pasiekti masto ekonomiją elektromobilių gamyboje ir užtikrins visos tiekimo grandinės – nuo žaliavų gavybos iki baterijų perdirbimo – plėtrą. Tuo tarpu kritikai perspėja dėl lėtėjančios elektromobilių paklausos ir rizikos, kad transformacijos našta nevienodai palies skirtingus regionus ir darbo vietas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ursula von der Leyen (nuotr. Organizatorių)
Europos Komisijos pirmininkė pateikė planą kaip išgelbėti Europos automobilių pramonę: pasiūlymai visus nustebino (15)
Peugeot 207 (nuotr. gamintojo)
10 dyzelinių variklių, neturinčių brangiai kainuojančio dviejų masių smagračio
Renault 5 e-Tech (nuotr. gamintojo)
Žaliasis protekcionizmas kaip Europa kuria taisykles, kurios užkerta kelią kiniškiems elektromobiliams (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų