Vairuotojams – nauji pokyčiai: keičiasi tvarka dėl greičio ribojimo

Esant palankioms oro sąlygoms, čia bus galima važiuoti greičiau – iki 130 km/val. vietoj dabar galiojančio 110 km/val. greičio.
Šiuo metu 130 km/val.greičio režimas galioja tik šiltuoju laikotarpiu (nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d.), tačiau Susisiekimo ministerija ir AB „Via Lietuva“ siekia, kad vairuotojai galėtų važiuoti pagal realias eismo sąlygas ir padidinti greitį tuomet, kai kelias sausas, temperatūra teigiama, o matomumas geras.
„Kelių infrastruktūra tampa vis išmanesnė: magistralėse turime modernias eismo valdymo technologijas, kurios leidžia greitį pritaikyti prie realių oro sąlygų.
Dabar žiemos švelnesnės, todėl jas galime išnaudoti koreguojant greičio apribojimus be jokių papildomų kaštų.
Jei oro sąlygos geros, vairuotojai galės važiuoti greičiau ir sutrumpinti kelionės laiką tarp dviejų didžiausių šalies miestų. Tai pilotinis projektas, ir šią naujovę vairuotojai galės išbandyti jau nuo lapkričio 1 d.“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Leistinas greitis būtų dinaminis – jį reguliuos intelektinės transporto sistemos: kelių oro sąlygų stotelės, kintamos informacijos ženklai ir vaizdo kameros. Surinkti duomenys realiu laiku leist automatiškai nustatyti optimalų greitį pagal oro ir kelio būklę. Kintantis greičio ženklas bus atvaizduojamas keliuose esančiuose ekranuose.
Jeigu sąlygos būtų palankios – kelio danga būtų sausa, o oro temperatūra teigiama – būtų leidžiama važiuoti iki 130 km/val. Tačiau esant blogesnėms oro sąlygoms – jei snigtų, danga taptų slidi ar temperatūra kristų žemiau nulio – greitis būtų mažinamas iki 110 km/val. ar dar labiau.
Tokia dinaminė greičio reguliavimo sistema sėkmingai taikoma Vokietijoje. „Via Lietuva“ bendradarbiaujant su Vokietijos ekspertais parengtos rekomendacijos, kokiomis sąlygomis ir pagal kokius kriterijus galima didinti ar mažinti leistiną greitį.
Informacija iš kelių oro sąlygų stotelių bus atnaujinama kas 5–10 minučių – jei bent vienas parametras neatitiks reikalavimų, maksimalus greitis automatiškai bus sumažintas siekiant užtikrinti maksimalų eismo saugumą.
„Via Lietuva“ teigia, kad sistema visiškai paruošta diegimui – apmokyti specialistai ir sukurti algoritmai, leidžiantys greitai reaguoti į kintančias sąlygas. „Mes žengėme dar vieną žingsnį į išmanesnę kelių infrastruktūrą. Pirmą kartą Lietuvoje žiemos metu vairuotojai galės važiuoti greičiau, kai tai leidžia oro ir eismo sąlygos.
Šiuolaikinės technologijos leis greitį pritaikyti prie realios situacijos: kai kelias sausas ir matomumas geras, bus galima važiuoti iki 130 km/val., o esant prastesnėms sąlygoms – saugiau ir lėčiau. Vis dėlto tikimės, kad vairuotojai visada rinksis saugų greitį.
Raginame būti atidžius, neskubėti keliuose ir saugoti save bei kitus – atsakingas elgesys kelyje išlieka svarbiausias“, – teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Šiuo metu galimybė taikyti tokį dinaminį greičio reguliavimą egzistuoja magistralėje A1 tarp Vilniaus ir Kauno bei A5 ruože nuo Garliavos iki Marijampolės. Ateityje planuojama dinaminį greičio reguliavimą diegti toliau – iki Klaipėdos bei iki Lenkijos sienos. Iki metų pabaigos „Via Lietuva“ parengs planą, kuriuose kelių ruožuose ir kiek tokių intelektinių transporto sistemų turėtų atsirasti.
Valstybinės reikšmės keliuose šiuo metu veikia 170 kelių oro sąlygų stotelių, kurios realiu laiku renka ir perduoda duomenis apie oro sąlygas ir kelio dangos būklę. Šių stotelių tinklas – svarbi eismo saugos ir kelių priežiūros sistemos dalis, leidžianti tiek kelių priežiūros specialistams, tiek vairuotojams tinkamai pasiruošti kelionėms ir sumažinti rizikas kelyje.
Šiuo metu magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda įrengti 49 KIŽ postai, A5 kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai – 25, A17 Panevėžio aplinkkelyje – 24. KIŽ, veikiančiuose kaip vaizdo ekranai, atvaizduojami greičio ribojimų ir įspėjamieji kelio ženklai, kurių vairuotojai paisyti privalo.
Kaip nurodoma Kelių eismo taisyklėse, jeigu kelio ženklo ir kelių ženklinimo reikalavimai skiriasi, reikia vadovautis kelio ženklu. Kai kelyje įrengti kintamos informacijos kelio ženklai, vadovaujamasi kintamos informacijos kelio ženklais.
Be abejo, visais atvejais vairuotojai patys turi atsakingai vertinti eismo sąlygas bei pasirinkti saugų važiavimo greitį, kuris yra mažesnis už leistiną maksimalų važiavimo greitį arba lygus jam.
Policija paliko iniciatyvą
Lietuvos policija sako palaiko šią iniciatyvą, tačiau primena, kad saugumas kelyje priklauso ne tik nuo greičio apribojimų, bet ir nuo pačių vairuotojų elgesio.
„Primename vairuotojams, kad siūlomas leidimas važiuoti iki 130 km/val. greičiu žiemos metu jokiu būdu nereiškia pareigos taip važiuoti. Kai net moderniai įrengtuose kai kuriuose magistralinių kelių ruožuose toks greitis būtų leidžiamas, svarbiausi yra vairuotojų atidumas ir atsakomybė.
Visada raginame vairuotojus įvertinti realias eismo ir oro sąlygas, kelio dangos būklę bei matomumą – jei sąlygos prastos, greitį būtina sumažinti, net ir esant aukštesnei leistinai ribai“, – sakė Policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
