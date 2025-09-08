Sabalenkos kuriozas: painiojo Alcarazo vardą, o čempionas į situaciją pažvelgė su humoru

A. Sabalenka aiškino vedėjams, kad yra labai prasta šokėja, kai padarė kvailą klaidą: „Aš siaubinga šokėja! Visada išsirenku pačius paprasčiausius judesius, kad bent jau atrodyčiau neblogai. Mes nusifilmavome „TikTok“ įrašui su Jann...Jann“.
The way Lenka was about to call him Jannik 😭 pic.twitter.com/BwUzrdmIs3— Lex ✨ (@BellaBobollina) September 8, 2025
A. Sabalenka jau ruošėsi pavadinti C. Alcarazą Janniku Sinneriu, kai suprato savo klaidą. Ispanas į tai sureagavo linksmai ir pavaidino, kad neva ruošiasi išeiti iš studijos.
„Dabar 9 val. ryto, nesijaudink. Viskas gerai, viskas gerai“, – su šypsena veide kalbėjo C. Alcarazas.
A. Sabalenka tada klausinėjo, ar jos klaidą bus galima „iškirpti“.
Sabalenka calling Carlos Alcaraz ‘Jannik’. 🤣— José Morgado (@josemorgado) September 8, 2025
It was 9am ahah pic.twitter.com/RHAaRcmCnB
Čempionai greitai susitaikė, o tada jiems buvo atneštas šampanas, kurio A. Sabalenkai po pergalingo finalo ir taip netrūko. Ji net į spaudos konferenciją atsinešė šampano butelį.
