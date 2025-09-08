Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Sabalenkos kuriozas: painiojo Alcarazo vardą, o čempionas į situaciją pažvelgė su humoru

2025-09-08 22:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 22:41

Neseniai pasibaigusio „US Open“ turnyro vienetų čempionai – Carlosas Alcarazas ir Aryna Sabalenka – buvo pakviesti į rytinę NBC kanalo laidą „Today“.

Aryna Sabalenka ir Carlosas Alcarazas | „Stop“ kadras

Neseniai pasibaigusio „US Open“ turnyro vienetų čempionai – Carlosas Alcarazas ir Aryna Sabalenka – buvo pakviesti į rytinę NBC kanalo laidą „Today“.

0

A. Sabalenka aiškino vedėjams, kad yra labai prasta šokėja, kai padarė kvailą klaidą: „Aš siaubinga šokėja! Visada išsirenku pačius paprasčiausius judesius, kad bent jau atrodyčiau neblogai. Mes nusifilmavome „TikTok“ įrašui su Jann...Jann“.

A. Sabalenka jau ruošėsi pavadinti C. Alcarazą Janniku Sinneriu, kai suprato savo klaidą. Ispanas į tai sureagavo linksmai ir pavaidino, kad neva ruošiasi išeiti iš studijos.

„Dabar 9 val. ryto, nesijaudink. Viskas gerai, viskas gerai“, – su šypsena veide kalbėjo C. Alcarazas.

A. Sabalenka tada klausinėjo, ar jos klaidą bus galima „iškirpti“.

Čempionai greitai susitaikė, o tada jiems buvo atneštas šampanas, kurio A. Sabalenkai po pergalingo finalo ir taip netrūko. Ji net į spaudos konferenciją atsinešė šampano butelį.

